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Óscar Landerretche será el nuevo decano de la FEN de la U. de Chile tras imponerse a Micco MERCADOS

Óscar Landerretche será el nuevo decano de la FEN de la U. de Chile tras imponerse a Micco

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Por: El Mostrador Mercados

El economista obtuvo 54,66 % de las preferencias en la segunda vuelta y reemplazará a José de Gregorio el 7 de julio. Los resultados aún deben ser decretados por la junta electoral local.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Óscar Landerretche será el nuevo decano de la FEN de la Universidad de Chile tras imponerse a Alejandro Micco en segunda vuelta, con 54,66 % de las preferencias. La votación tuvo una participación de 102 académicos, equivalente al 89,47 % del padrón, sin votos nulos ni blancos. El resultado es preliminar y debe ser decretado por la junta electoral local. Landerretche reemplazará a José de Gregorio el 7 de julio.
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Óscar Landerretche será el nuevo decano de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, luego de imponerse a Alejandro Micco en la segunda vuelta de la elección interna, de acuerdo con los resultados preliminares informados este martes.

Landerretche obtuvo el 54,66 % de las preferencias, frente al 45,34 % alcanzado por Micco. En la votación participaron 102 académicos, equivalentes al 89,47 % del padrón, y no se registraron votos nulos ni blancos.

El resultado todavía debe ser oficializado por la junta electoral local de la FEN, según recalcó UParticipa. Una vez completado ese trámite, Landerretche asumirá el cargo el próximo 7 de julio, en reemplazo de José de Gregorio, quien dejará el decanato tras ocho años al mando de la facultad.

Ingeniero comercial de la Universidad de Chile y doctor en Economía del Massachusetts Institute of Technology (MIT), Landerretche presidió el directorio de Codelco entre el 2014 y el 2018 y anteriormente ocupó cargos de dirección dentro de la propia facultad.

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