Codelco reconoce pérdida de liderazgo en producción de cobre y costos superiores a su competencia

Codelco publicó un documento que compara su desempeño en 2025 con el de los tres mayores productores mundiales de cobre y las tres principales faenas mineras privadas en Chile. La estatal reconoce mayores costos, un margen operacional más acotado y un nivel de endeudamiento superior al de sus competidores. Asimismo, establece una pérdida de su liderazgo en producción del metal rojo, que ahora descansa en BHP.

Según el documento consignado por Diario Financiero, la producción total atribuible de la estatal alcanzó 1.412 millones de toneladas, superior al promedio de 1.181 millones de toneladas de sus tres mayores competidores globales. A nivel divisional, la producción llegó a 1.307 millones de toneladas, frente a un promedio de 686 mil toneladas de las operaciones privadas locales. Pese a estos volúmenes, Codelco perdió en 2025 el primer lugar como mayor productor de cobre de mina del mundo.

En materia de costos, el cash cost (C1) de Codelco se situó en 211,7 centavos de dólar por libra, un 57 % superior al promedio de 134,7 centavos de las grandes mineras globales y un 72 % más alto que los 123,0 centavos promedio de las principales operaciones privadas chilenas.

La combinación de menores volúmenes relativos y mayores costos dejó a la empresa con un margen Ebitda de 34%, por debajo del 48 % promedio de su competencia internacional y del 63 % de la minería privada local. Además, su endeudamiento alcanzó una relación de deuda neta sobre Ebitda de 3,8 veces, muy superior a las 0,7 veces del promedio global y a las 0,5 veces de las operaciones privadas en Chile.