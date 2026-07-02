Silvia Díaz y la IA: “La pregunta es si la usaremos para abrir oportunidades o aumentar desigualdad”

La conversación pública chilena suele vivir atrapada entre la urgencia política, la pelea chica y el próximo dato económico. Pero mientras eso ocurre, el mundo está cambiando por debajo: inteligencia artificial, transformación del empleo, productividad estancada, competencia global por conocimiento, cambio climático y nuevas exigencias para el Estado.

Ese fue el punto de partida de la conversación con Silvia Díaz, presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo —CTCI— y exministra de Ciencia.

Hace algunas semanas, el Consejo entregó al Presidente de la República la Estrategia Nacional CTCI 2026, un documento que pasó por debajo del radar. No habla solo de ciencia. Habla de desarrollo. Díaz lo planteó así:

“El Consejo, al ser un Consejo Asesor Presidencial completamente autónomo, con una mirada de largo plazo, busca proyectar el desarrollo de Chile de la mano de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación”.

El diagnóstico es incómodo. Chile tiene universidades, talento, centros de investigación, empresas innovadoras y territorios con capacidades propias. Pero todo eso sigue funcionando de manera dispersa, con baja escala, poca coordinación y demasiada competencia atomizada por recursos.

“Chile necesita sí o sí una nueva trayectoria para poder convertir el conocimiento en desarrollo”, advirtió Díaz.

La frase clave de la entrevista fue esta: “No se trata de tener más ciencia o más tecnología, sino de que las capacidades que Chile posee incidan mucho más directamente en crecimiento, productividad, bienestar, resiliencia y sostenibilidad”.

Ahí está el giro más político de la Estrategia CTCI 2026. La ciencia deja de ser una agenda sectorial y pasa a ocupar un lugar en la discusión económica:

“La CTCI no puede seguir siendo vista como un sector más, ni como una conversación limitada al mundo académico”. Y agrega que Chile debe “dejar de tratar el conocimiento como un gasto sectorial y empezar a tratarlo como una infraestructura estratégica”.

La inteligencia artificial aparece como el gran tema inevitable. Entre la estrategia de 2022 y esta actualización de 2026, el mundo cambió de escala. La IA dejó de ser una promesa de futuro y ya está metida en el trabajo, la educación, la salud, los servicios públicos y la productividad.

Para Díaz “la pregunta clave no es si la IA va a cambiar el mundo laboral o productivo: esto ya está ocurriendo. La pregunta clave es si Chile va a usarla para aumentar desigualdad o para abrir nuevas oportunidades”.

Esa advertencia aterriza justo en el momento en que Chile enfrenta un mercado laboral débil, informalidad creciente, baja productividad y brechas educacionales persistentes. Si la IA queda concentrada en pocas empresas, pocos trabajadores calificados y pocos territorios, puede ampliar la desigualdad. Pero, bien usada, también puede ser una herramienta de movilidad social: en educación, salud, capacitación, productividad pyme y modernización del Estado.

El cierre fue político. Cuando se le preguntó qué le preocupa más —la falta de recursos, la falta de coordinación público-privada o la falta de convicción política—, Díaz respondió sin vueltas:

“Lo que me preocupa más es que falte convicción política para tomarse en serio esta agenda. Si la convicción política existe, lo otro se puede solucionar”.