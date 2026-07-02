Los otros terremotos de Venezuela

El devastador terremoto que ha azotado a Venezuela ha dejado cientos de muertos, miles de heridos y decenas de miles de desaparecidos, afectando a millones de personas.

A pesar de la solidaridad internacional, la catástrofe ha dejado en evidencia las serias deficiencias del Estado, las instituciones y la infraestructura del país para enfrentar emergencias. Deficiencias que se han visto agravadas por 28 años de chavismo y madurismo, los cuales han debilitado las capacidades del país. Un solo ejemplo de ello es la caída de la producción petrolera de 3,4 millones a apenas 1 millón de barriles diarios.

Más allá de este desastre natural, Venezuela ha sufrido a lo largo de su historia “terremotos políticos” que explican su severa crisis económica, social y política.

Desde el pacto de Punto Fijo y la democracia pactada, pasando por la nacionalización del petróleo, el Caracazo y el colapso del sistema político, hasta el intento de golpe de Hugo Chávez y su posterior llegada al poder en 1998, instaurando un régimen autoritario.

Hoy, mientras la oposición, liderada por María Corina Machado, espera una transición democrática que parece supeditada a los intereses de Donald Trump, la prioridad es solidarizar con el pueblo venezolano, esperando que este gran país, tantas veces golpeado, pueda reconstruirse y recuperar la libertad y la democracia.

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