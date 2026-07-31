Se cumple el adelanto de Daniel Mas: desocupación se ubica en el 9,4 %, 0,5pp. más en doce meses

La tasa de desocupación en Chile se ubicó en 9,4 % durante el trimestre abril-junio de 2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El registro iguala el resultado del trimestre móvil anterior (marzo-mayo) y se mantiene en su nivel más alto desde junio de 2021, completando 42 meses consecutivos con una tasa igual o superior al 8 %.

En doce meses, la desocupación experimentó un ascenso de 0,5 puntos porcentuales a raíz del alza en la fuerza de trabajo (1,5 %) mayor a la presentada por las personas ocupadas (0,9 %). Las personas desocupadas aumentaron 7,7 %, incididas por quienes se encontraban cesantes (7,5 %) y por aquellas que buscan trabajo por primera vez (9,8%). La tasa de participación, en tanto, se situó en 62,3 % (+0,4), mientras que la tasa de ocupación se mantuvo estable en un en 56,4 %.

En el desglose por sexo, la tasa de desocupación femenina llegó a 10,4 %, con un aumento de 0,5 pp. en un año debido a que la fuerza de trabajo creció 2,3 % frente a un alza de 1,7 % de las ocupadas. Las desocupadas se expandieron 7,9 %. En los hombres, la tasa de desocupación fue de 8,7 %, creciendo 0,6 pp. en doce meses, con un alza de la fuerza de trabajo de 0,9 % y de solo 0,3 % en los ocupados. La tasa de ocupación masculina se contrajo 0,3 pp. hasta 65,2 %.

Ocupación informal

La ocupación informal marcó una tasa de 27,0 %, lo que representa un incremento de 1,0 pp. en un año. Las personas ocupadas informales aumentaron 4,7 %, incididas por las mujeres (6,6 %) y los hombres (3,2 %). Por sector económico, el alza se explicó principalmente por comercio (6,8 %) y servicios administrativos y de apoyo (21,0 %), y por categoría ocupacional destacaron las trabajadoras por cuenta propia (7,2 %) y las asalariadas privadas (4,1 %).

En la Región Metropolitana, la tasa de desocupación del trimestre abril-junio de 2026 alcanzó 9,4 %, disminuyendo 0,1 pp. en doce meses. Ello se explicó por un alza de la fuerza de trabajo de 0,7 %, inferior a la variación de las personas ocupadas (0,9 %). El aumento de la población ocupada fue incidido por transporte (9,7 %), industria manufacturera (6,1 %) y comercio (2,9 %).

Así se cumple el adelanto de este marte del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, que reconoció el martes que los informes de desempleo para los meses de julio y agosto probablemente traerían “malas noticias”, debido al impacto de la temporada invernal sobre la actividad productiva y la generación de puestos de trabajo.

“Estamos trabajando para que sea lo menos malo posible, pero siempre visualizando que ya la economía está volviendo a andar, lo cual es una gran noticia“, matizó entonces el ministro.