Ministro Perez Mackenna confirma acercamientos con embajada de EE. UU. para resolver aranceles

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, confirmó que el ministerio tomó contacto con la embajada de Estados Unidos luego de que el embajador Brandon Judd criticara a ministros del gabinete que cuestionaron el arancel de 12,5% aplicado por Washington a productos chilenos.

En conversación con Radio Infinita, el canciller sostuvo que “lo importante acá es recordar que tenemos que volver a sentarnos en la mesa para poder llegar a un acuerdo que sea positivo para nuestros exportadores”.

Sobre el contenido de esa conversación, Pérez Mackenna evitó ahondar en detalles, aludiendo a la necesaria cautela diplomática. “Porque para que la diplomacia sea efectiva hay cosas que hay que guardar en la discreción que corresponde”, sostuvo.

“Lo importante es volver a sentarse a la mesa, y además tenemos un plazo relativamente acotado para conseguir lo que tenemos que conseguir (…) Hoy día el problema es resolver nuestra condición para exportarle a Estados Unidos, que es la principal economía del mundo. Y eso es lo que vamos a poner en primero”, sentenció sobre el tema.

Relaciones con Venezuela

El canciller también se refirió al proceso de reanudación de los vínculos diplomáticos con Venezuela. “Lo importante es retomar las relaciones diplomáticas, partiendo por las consulares, para poder darle servicio a toda esta gente. Son 700.000 venezolanos en Chile, más de 25.000 chilenos en Venezuela, que se encontraron sin servicios consulares”, explicó.

Además, descartó que en ese marco se esté negociando la deportación de venezolanos con antecedentes y sostuvo que, por el momento, las tratativas abordan exclusivamente el restablecimiento de relaciones consulares y diplomáticas: “Ese es el foco y eso es lo que hemos hablado. Nada más”.

“Lo que hemos estado construyendo en los últimos cuatro meses es básicamente las confianzas”, sostuvo, y agregó que se espera avanzar hacia el nombramiento de embajadores. Consultado por los plazos, respondió: “Corto plazo es rápido, o sea, es ahora. Pero no me quiero comprometer con una fecha porque no hemos llegado todavía a Caracas para evaluar la situación y todas las cosas que se necesitan hacer desde el punto de vista administrativo”.