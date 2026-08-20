Aguas Andinas eleva 27% sus inversiones: destina más de $91 mil millones a infraestructura sanitaria

Aguas Andinas aceleró sus inversiones durante el primer semestre de 2026, período en el que destinó $91.614 millones al fortalecimiento de la infraestructura sanitaria de la Región Metropolitana, cifra que representa un aumento de 27% respecto del mismo período del año pasado.

Según informó la compañía en un comunicado, las inversiones se concentraron en seguridad hídrica, resiliencia operacional y sostenibilidad, principalmente a través de Biociudad, estrategia que reúne un portafolio de proyectos para fortalecer el abastecimiento del Gran Santiago frente a los efectos de la vulnerabilidad climática.

En paralelo, la sanitaria reportó un EBITDA consolidado de $200.885 millones entre enero y junio, un incremento de 7,5% frente al primer semestre de 2025. La utilidad neta, en tanto, alcanzó $77.526 millones, $1.758 millones más que durante igual período del año anterior.

La compañía explicó que este último resultado estuvo impulsado principalmente por el crecimiento del EBITDA, aunque fue parcialmente contrarrestado por mayores gastos financieros, depreciaciones y un incremento en el gasto por impuesto a la renta.

Los ingresos consolidados llegaron a $386.383 millones, un alza de 6,6% frente a los $362.460 millones registrados durante el primer semestre de 2025. Según Aguas Andinas, el incremento respondió principalmente a una mayor tarifa media producto de las indexaciones aplicadas durante 2025 y 2026 y a los ajustes derivados del VIII Proceso Tarifario para Aguas Andinas, Aguas Cordillera y Aguas Manquehue. El consumo, además, se mantuvo levemente por encima del registrado un año antes.

En materia de costos, al 30 de junio la sanitaria registró un aumento de $3.742 millones asociado a mayores ingresos sanitarios, principalmente por el plan de suministro alternativo, el programa de desodorización de La Farfana y las transferencias de agua destinadas a asegurar la continuidad operacional.

La empresa también informó una mejora de $1.263 millones en la gestión de incobrables, cuyo peso sobre los ingresos disminuyó desde 1,3% a 1,0%. A ello se sumaron iniciativas de eficiencia operacional que permitieron generar ahorros por $1.680 millones durante el semestre.

En materia financiera, Aguas Andinas mantuvo sus clasificaciones de deuda local en AA+ e internacional en A-.

La sanitaria proyecta continuar sus inversiones bajo Biociudad, su hoja de ruta hacia 2035. Entre las iniciativas destacadas se encuentra Retorno Maipo, proyecto que considera el reúso de aguas tratadas en la Biofactoría Mapocho Trebal para contribuir al equilibrio de la cuenca en escenarios de extrema sequía.

“Durante el último mes hemos visto los efectos de la vulnerabilidad climática, por lo que se hace cada vez más necesario potenciar la resiliencia y adaptación que Santiago necesita para esta nueva realidad”, sostuvo Miquel Sans, CFO de Aguas Andinas.

El ejecutivo agregó que “a través de Biociudad estamos impulsando soluciones concretas para fortalecer la seguridad hídrica, la resiliencia operacional y la sostenibilidad de Santiago” y llamó a continuar avanzando mediante una “estrecha colaboración público-privada” para materializar las inversiones necesarias frente a escenarios climáticos cada vez más exigentes.