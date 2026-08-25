Coopeuch entra a ranking de Mejores Empresas Pagadoras 2026 y pone foco en pymes proveedoras

Pagar a tiempo puede marcar una diferencia relevante para una pequeña empresa. Esa es la lógica detrás del reconocimiento que recibió Coopeuch como una de las Mejores Empresas Pagadoras 2026, distinción que obtuvo por primera vez en la categoría Servicios Financieros, otorgada por la Bolsa de Productos de Chile (BPC) y la Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH).

El reconocimiento evalúa las prácticas de pago de las empresas a partir de variables como el plazo efectivo para cumplir las obligaciones, la consistencia en los pagos, el volumen de facturas procesadas y la diversidad de proveedores. En el caso de Coopeuch, la cooperativa destaca una política de pagos que mantiene sus compromisos con proveedores en plazos inferiores a 30 días.

Para Rodrigo Silva, gerente general de Coopeuch, el vínculo con los proveedores debe entenderse como parte del impacto que tienen las grandes organizaciones sobre el resto del tejido productivo.

“Las grandes empresas tenemos la responsabilidad de contribuir al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas con las que trabajamos. Más que una relación comercial, el encadenamiento productivo es una forma concreta de generar oportunidades, impulsar el emprendimiento y fortalecer la economía de nuestro país”.

El impacto de pagar a tiempo

La oportunidad del pago puede ser especialmente relevante para las pymes, que suelen enfrentar mayores restricciones de liquidez que las grandes compañías. Desde Coopeuch sostienen que cumplir oportunamente permite a los proveedores contar con mayor certeza para planificar sus operaciones, invertir y proyectar su crecimiento.

“Cuando una empresa paga de manera oportuna genera condiciones para que sus proveedores cuenten con mayor certeza y estabilidad para invertir, innovar, crear empleo y proyectar su crecimiento”, señala Silva.

La cooperativa afirma que esta política se ha acompañado de cambios en sus propios procesos internos. El crecimiento de la organización ha llevado a reforzar las áreas de abastecimiento, validación y pago mediante herramientas tecnológicas orientadas a mejorar la eficiencia y trazabilidad.

El objetivo, plantea la empresa, es que el proceso sea predecible para quienes emiten una factura y que exista claridad respecto de las distintas etapas hasta concretar el pago.

“Nuestro foco ha sido construir una experiencia simple, transparente y predecible para los proveedores, entendiendo que detrás de cada factura existe una empresa, muchas veces una pyme, que necesita contar con certeza para desarrollarse, invertir y generar empleo”, afirma el ejecutivo.

De la contratación al pago

La estrategia de Coopeuch no se limita al momento en que se paga una factura. La cooperativa plantea avanzar hacia una gestión integrada de todo el ciclo de relacionamiento con sus proveedores, desde la contratación y el abastecimiento hasta la validación y el pago efectivo.

La apuesta apunta también a consolidar relaciones de largo plazo con las empresas que forman parte de su cadena de suministro, con la expectativa de fortalecer la continuidad y calidad de los servicios que recibe la organización.

Hacia 2027, el desafío declarado por la cooperativa será elevar ese estándar mediante una mayor integración de los procesos y mejoras en eficiencia, coordinación y trazabilidad.

“Nuestro desafío para 2027 es seguir elevando el estándar de la gestión, optimizando cada una de las etapas involucradas y fortaleciendo la eficiencia, la coordinación y la trazabilidad de los procesos, para que la experiencia de nuestros proveedores sea cada vez más simple, ágil, transparente y predecible”, sostiene Silva.

El reconocimiento de la BPC y ASECH pone así el foco en una dimensión de la relación empresarial que muchas veces queda detrás de los resultados financieros: la forma en que las grandes organizaciones cumplen sus obligaciones con las empresas que integran su cadena de valor y, particularmente, con las pymes que dependen de esos pagos para mantener en marcha sus operaciones.