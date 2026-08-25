Identifican auto que atropelló y causó la muerte de la cineasta Paz Ramírez: buscan al conductor

La Fiscalía Metropolitana Oriente ordenó al OS9 de Carabineros ubicar al propietario del automóvil involucrado en el atropello que causó la muerte de la productora de cine Paz Ramírez, de 39 años, en la comuna de Providencia.

De acuerdo con Emol, el Ministerio Público informó que la patente está registrada a nombre de un ciudadano venezolano. La diligencia busca confirmar o descartar que el dueño manejara el vehículo al momento del hecho.

La investigación fue transferida desde la Fiscalía de Flagrancia a la Fiscalía Local de Ñuñoa-Providencia. El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, señaló que las cámaras municipales permitieron identificar la patente y el automóvil involucrado.

El atropello ocurrió cerca de las 17:00 horas en la intersección de avenida Andrés Bello con Manuel Montt. Ramírez cruzaba la avenida cuando fue impactada por el vehículo, cuyo conductor huyó del lugar sin detener la marcha del vehículo.

Personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) trasladó a Paz Ramírez hasta la Clínica Indisa, donde ingresó en riesgo vital. Pese a la intervención médica, murió a las 20:45 del domingo debido a la gravedad de sus heridas.

Ramírez participó como productora en las películas “No”, de 2012; “Los 33”, de 2015; y “Helechos”, de 2023. Era hermana por parte de madre de las actrices María José y Ángela Prieto.