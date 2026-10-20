Como el clima en primavera: de culpar al gobierno anterior La Moneda pasa a golpear a las AFP

De responsabilizar al Gobierno anterior a poner sobre la mesa eventuales sanciones que podrían alcanzar el patrimonio de los directores de las AFP. La crisis del fondo E sigue poniendo a prueba el discurso de La Moneda y este martes fue el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien elevó el tono contra las administradoras, en una nueva señal de endurecimiento del Ejecutivo frente a las millonarias pérdidas previsionales.

El secretario de Estado respaldó el procedimiento sancionatorio iniciado por la Superintendencia de Pensiones contra las siete AFP, destinado a determinar si incumplieron sus deberes de lealtad y diligencia en las decisiones de inversión que contribuyeron al desplome de los fondos D y E.

“Respaldamos al 100% la decisión que hoy tomó el superintendente de conducir una investigación por proceso sancionatorio contra todas las AFP del sistema”, afirmó Quiroz desde el Congreso.

Pero fue más allá. “Cuando un director falta a su obligación de diligencia y cuidado, responde con el patrimonio”, advirtió, al recordar las responsabilidades legales que eventualmente podrían alcanzar a quienes dirigen las administradoras.

La declaración marca un contraste con la reacción inicial del Gobierno. El jueves pasado, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, había atribuido las pérdidas a decisiones tomadas durante la administración de Gabriel Boric, asegurando que fueron corregidas al comienzo del mandato de José Antonio Kast.

El lunes, el ministro Claudio Alvarado abrió la puerta a evaluar medidas si se acreditaban incumplimientos. Ahora, con Quiroz, el énfasis gubernamental se desplaza hacia la responsabilidad directa de las AFP y sus directorios, aunque Hacienda no abandona los cuestionamientos a la supervisión del período anterior.

De las explicaciones políticas a las eventuales sanciones

El endurecimiento coincide con un paso concreto del regulador. La Superintendencia inició procedimientos sancionatorios contra las siete administradoras para investigar posibles vulneraciones del artículo 147 del Decreto Ley 3.500 y de la Norma de Carácter General N° 340, dictada en julio de 2025.

El fondo E, el más conservador del sistema, acumula una caída real de 10,39% entre enero y septiembre de 2026, en medio del deterioro de inversiones vinculadas a las tasas de interés estadounidenses.

Quiroz pidió que las instituciones actúen con “máxima severidad” y que se apliquen las sanciones contempladas en la ley si corresponde. Sin embargo, evitó anticipar responsabilidades o comprometer compensaciones para los afiliados.

“Queremos determinar si esa pérdida es consecuencia de la naturaleza propia de la administración o si aquí hubo descuido, negligencia o actitud temeraria por parte de las AFP”, explicó.

Pese al nuevo énfasis, el titular de Hacienda también defendió la gestión del actual superintendente, Joaquín Cortez, asegurando que las restricciones adoptadas desde marzo permitieron evitar pérdidas mayores.

Esa versión es cuestionada por su antecesor, Osvaldo Macías, quien sostuvo que las medidas regulatorias publicadas en abril ya estaban preparadas y visadas antes del cambio de mando, el 10 de marzo.

El cambio de tono, por tanto, no elimina la disputa entre administraciones, pero incorpora una presión directa sobre las AFP que no estuvo en el centro de la primera respuesta gubernamental. Y mientras la investigación avanza, sigue pendiente determinar si las pérdidas responden exclusivamente a riesgos de mercado o si existieron incumplimientos capaces de generar responsabilidades y eventuales sanciones.