Andras Uthoff por desplome del Fondo E y apuesta de las AFP: “Ese juego lo exageraron”

El doctor en Economía Andras Uthoff cuestionó las decisiones de inversión de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que contribuyeron al desplome del Fondo E, el más conservador del sistema previsional chileno, y advirtió que las administradoras exageraron sus apuestas sobre la evolución de las tasas de interés en busca de mayores ganancias para los ahorros de sus afiliados.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador con Mirna Schindler, el economista, quien integró el Consejo Consultivo Previsional y las comisiones Marcel y Bravo durante los gobiernos de Michelle Bachelet, abordó las consecuencias de la caída de casi 10,4% acumulada durante este año por el Fondo E.

Uthoff sostuvo que el episodio deja en evidencia que incluso los instrumentos de inversión considerados más seguros están expuestos a fluctuaciones que pueden traducirse en pérdidas para los cotizantes.

“La lección que yo creo que aprendemos, aquí, es que no existen fondos que no sean riesgosos. En todo caso hay un riesgo”, afirmó.

El especialista explicó que esta exposición también alcanza a los multifondos D y E, tradicionalmente asociados a perfiles de inversión más conservadores y utilizados por afiliados que se acercan a la edad de jubilación. “Todos tienen un nivel de riesgo”, enfatizó.

En ese sentido, sostuvo que las inversiones vinculadas a las tasas de interés pueden experimentar variaciones importantes cuando el comportamiento del mercado resulta distinto al previsto por las administradoras.

“O sea, lo que aprendimos ahora es que aún aquellos que nos consideran más conservadores, que es el D, I, E, también terminan siendo riesgosos, porque son con tasas de interés que fluctúan, y si fluctúan para el lado que uno no calculó bien, tienes una pérdida como la que tuvimos ahora”, explicó.

Las pérdidas del Fondo E se produjeron en medio de la controversia por las inversiones de las AFP en derivados de tasas de interés, instrumentos financieros cuyo valor es especialmente sensible a los movimientos de las tasas estadounidenses.

Las administradoras habían tomado posiciones que se beneficiarían de una disminución de estas tasas. Sin embargo, la evolución del mercado terminó siendo contraria a sus expectativas, afectando el valor de los fondos previsionales.

Para explicar las decisiones adoptadas por las AFP, Uthoff planteó que existe una tensión entre dos objetivos relacionados con la jubilación: incrementar el ahorro acumulado y procurar condiciones favorables para convertir ese capital en una pensión.

El economista señaló que una disminución de las tasas puede elevar el valor de determinados instrumentos financieros y generar ganancias para los fondos de pensiones. “Tú tienes que tratar de que aumente su ahorro, y ahí claramente tú tienes que apostar a baja de las tasas de interés, porque eso te va a generar una ganancia, y un mayor ahorro”, explicó.

No obstante, precisó que la situación cambia cuando una persona utiliza sus ahorros para contratar una renta vitalicia, ya que en ese escenario tasas de interés más elevadas pueden favorecer el monto de la pensión que obtiene.

“Pero también tienes que apostar a que haya una tasa de interés, que una vez que esta persona tiene ese ahorro, esa tasa de interés le sirva para comprar una renta vitaliza satisfactoria, y ahí te conviene que sea más alta”, agregó.

De esta manera, Uthoff explicó que las administradoras deben considerar tanto el efecto de las tasas sobre el valor de los fondos como su incidencia en las condiciones de jubilación de los afiliados.

El problema, a su juicio, fue que las AFP llevaron demasiado lejos la estrategia destinada a obtener ganancias mediante una eventual disminución de las tasas. “Entonces están en ese juego de mirar las tasas de interés, por algún lado para aumentar el valor del fondo, y por otro lado para una mayor ganancia en la obtención de la pensión. Y ese juego lo exageraron en favor de tener mayores ganancias en el ahorro, porque les venía resultando bien en el año 2025 y parte del 2026, pero no después”, sostuvo.

La crítica del economista apunta especialmente al impacto que estas decisiones pueden tener sobre los cotizantes próximos a jubilar, quienes cuentan con menos tiempo para enfrentar eventuales caídas en el valor de sus ahorros previsionales.

La controversia también ha generado reacciones en el Gobierno. Tras conocerse las pérdidas del Fondo E, el biministro Claudio Alvarado señaló que el Ejecutivo evaluaría eventuales acciones si se establecen responsabilidades por incumplimientos normativos.

“Si en el transcurso de los próximos días nos damos cuenta de que existen responsabilidades por no cumplimiento de normas específicas, obviamente que evaluaremos cómo enfrentar esta situación”, afirmó.

Entre las alternativas consideradas se encuentra la posibilidad de interponer acciones judiciales, dependiendo de los antecedentes que se establezcan sobre las decisiones de inversión de las administradoras.

El caso también ha puesto bajo cuestionamiento la exposición de los fondos previsionales a instrumentos financieros complejos, cuyos riesgos habían sido advertidos por el Banco Central, especialistas y algunos ejecutivos de las propias AFP.