La resaca del fondo E: advierten pensiones más bajas y crece ofensiva contra las AFP

El desplome del fondo E amenaza con dejar una factura que no se saldará fácilmente. Mientras las AFP defienden sus estrategias de inversión de largo plazo, la exsubsecretaria de Hacienda Claudia Sanhueza advirtió que las pérdidas pueden traducirse en pensiones más bajas y que recuperar lo perdido será una tarea particularmente difícil. Una advertencia que llega cuando la presión política, regulatoria y judicial sobre las administradoras sigue aumentando.

“En estricto rigor las pensiones bajan con esta pérdida, porque no alcanzan”, sostuvo Sanhueza en el programa Me Enteré por la Prensa, de T13 en Vivo, al referirse al impacto sobre quienes deben pensionarse con los ahorros afectados.

La economista explicó que recuperar la caída de 10,4% acumulada por el fondo E entre enero y septiembre exigiría rentabilidades significativamente superiores a las habituales. En su análisis, contrastó una rentabilidad necesaria superior al 11% con una rentabilidad histórica de poco más del 5%, advirtiendo que alcanzar esos resultados sería especialmente complejo.

El efecto concreto dependerá de cuándo se pensione cada afiliado, de la evolución posterior de los fondos y de la modalidad de jubilación. Pero para quienes están próximos al retiro, el tiempo disponible para esperar una eventual recuperación es considerablemente menor.

Sanhueza también apuntó directamente a la responsabilidad de las administradoras.

“Aquí hay una falla de las AFP, hay una responsabilidad de ellas, tomaron decisiones que, independiente de los topes, no cumplieron con su deber. La ley les exige, el decreto ley 3.500 les exige ser prudentes”, afirmó.

La exautoridad cuestionó además la respuesta de la industria, acusando una falta de comprensión sobre la responsabilidad que implica administrar los ahorros previsionales. Recordó que los fondos bajo gestión de las AFP representan aproximadamente el 60% del PIB chileno, magnitud que, a su juicio, exige una responsabilidad acorde con su importancia para la seguridad social.

El PS va tras las comisiones: que las AFP también pierdan

La ofensiva contra las administradoras sumó este miércoles un nuevo capítulo en el Congreso. La bancada de diputados del Partido Socialista presentó un proyecto para impedir que las AFP cobren comisiones cuando los fondos que administran hayan cerrado el año anterior con pérdidas, además de agravar las penas por delitos económicos cometidos en la gestión de recursos previsionales.

La iniciativa también busca reforzar la prohibición de realizar operaciones que no persigan el beneficio exclusivo de los fondos.

“Las AFP deben quedarse sin comisiones cuando los fondos terminen el año con pérdidas. Eso proponemos con este proyecto, que también aumenta las penas para quienes cometan delitos administrando las pensiones. Que respondan por la plata de los trabajadores. Basta de abusos”, afirmó el diputado Daniel Manouchehri.

Su compañero de bancada Juan Santana puso el dedo en otra herida: la diferencia entre los resultados de los ahorros de los trabajadores y las ganancias de la industria.

Según las cifras expuestas por el parlamentario, las siete AFP recibieron $616.468 millones en comisiones durante el primer semestre y distribuyeron $328.000 millones en dividendos entre enero y octubre.

“Si la AFP gana en los años buenos, que también pierda en los malos”, emplazó Santana.

Bajo investigación, pero con un nuevo negocio a la vista

La presión parlamentaria abre otro flanco para La Moneda. Mientras el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respalda los procedimientos sancionatorios contra las siete AFP, el Ejecutivo impulsa una indicación que permitiría a esas mismas administradoras ampliar su negocio hacia el Ahorro Voluntario para la Vivienda.

La propuesta fue aprobada este martes en la Comisión de Hacienda de la Cámara por nueve votos contra cuatro y deberá continuar su tramitación legislativa.

La diputada Irací Hassler (PC) calificó la iniciativa de “impresentable y escandalosa”, mientras el diputado independiente Carlos Bianchi acusó al Ejecutivo de intentar ampliar el giro de las AFP “por la puerta de atrás”.

Quiroz, en cambio, defendió la participación de las administradoras argumentando que incorporarlas aumentaría la competencia y que los riesgos de los instrumentos utilizados para ese ahorro estarían controlados.

El debate se produce mientras la Superintendencia de Pensiones investiga posibles incumplimientos de los deberes de lealtad y diligencia de las siete administradoras en las operaciones financieras que contribuyeron al desplome de los fondos D y E.

Las críticas también llegan desde el empresariado

Los cuestionamientos ya no provienen exclusivamente del mundo político. El empresario y expresidente de la CPC, Juan Sutil, calificó lo ocurrido como una situación de “absoluta imprudencia” y llamó a revisar tanto las decisiones de inversión de las AFP como la actuación de los reguladores.

La actual presidenta de la CPC, Susana Jiménez, también reconoció que las administradoras asumieron riesgos superiores a los esperables para el fondo más conservador del sistema, aunque defendió una evaluación técnica de largo plazo y criticó las respuestas políticas que considera populistas.

Por su parte, Conadecus estudia alternativas judiciales para buscar eventuales reparaciones, mientras avanzan las investigaciones administrativas y las acciones impulsadas desde el Congreso.