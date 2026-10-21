Yasna Provoste y proceso sancionatorio contra las AFP: “Ojalá no termine con clases de ética”

La senadora de la Democracia Cristiana por la Región de Atacama, Yasna Provoste, cuestionó las pérdidas registradas por los fondos previsionales más conservadores y advirtió que los procesos sancionatorios iniciados por la Superintendencia de Pensiones contra las siete AFP deben traducirse en responsabilidades efectivas y medidas de reparación para los afiliados próximos a jubilar.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador con Mirna Schindler, la parlamentaria, quien preside la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos, sostuvo que las investigaciones no pueden concluir con sanciones meramente simbólicas, considerando el impacto que las decisiones de inversión han tenido sobre los ahorros previsionales.

“Lo primero que quisiera decir es que ojalá este proceso sancionatorio del que hemos conocido que se ha iniciado no termine con clases de ética”, afirmó.

La declaración se produce en medio de la controversia por las pérdidas acumuladas durante 2026 en los fondos D y E, que registran caídas de 6,38% y 10,4%, respectivamente.

Las cifras han generado cuestionamientos a las estrategias de inversión de las administradoras, particularmente por su exposición a derivados financieros vinculados a las tasas de interés, cuyas variaciones terminaron afectando el valor de los fondos.

Ante este escenario, la Superintendencia de Pensiones anunció la apertura de procesos sancionatorios contra las siete AFP del sistema, con el objetivo de determinar eventuales responsabilidades por las decisiones de inversión adoptadas.

Provoste advirtió que una respuesta insuficiente de las autoridades podría profundizar los cuestionamientos al funcionamiento del sistema previsional. “Creo que eso sería realmente una bofetada para la credibilidad también de los fondos previsionales”, señaló.

La senadora planteó que las investigaciones deben establecer responsabilidades entre quienes participaron en las decisiones que expusieron los recursos de los afiliados a las pérdidas registradas.

Sin embargo, sostuvo que la discusión no debe limitarse a eventuales sanciones contra las administradoras o sus ejecutivos, sino que también debe abordar las consecuencias para las personas que están cerca de pensionarse.

“Creo que aquí se tiene que hacer absolutamente exigible la responsabilidad a los ejecutivos, pero lo más importante, junto con eso, es que también tiene que existir reparación para aquellas personas que están a punto de jubilar”, enfatizó.

La parlamentaria recordó que los fondos más conservadores suelen recomendarse a quienes se aproximan al retiro laboral, precisamente porque buscan reducir su exposición a fluctuaciones del mercado. Por ello, consideró especialmente preocupante que las pérdidas afecten a afiliados que podrían necesitar utilizar sus ahorros en el corto plazo para financiar sus pensiones.

Al ser consultada sobre cómo debería concretarse una eventual reparación, Provoste explicó que esta inquietud también ha surgido entre los propios afectados, más allá de las discusiones sobre las responsabilidades de las AFP.

La senadora relató que, mientras trabajaban en una carta para solicitar una sesión especial sobre la situación de los fondos previsionales, surgió una pregunta respecto de las medidas concretas que podrían adoptarse para quienes están próximos a jubilar. “¿Cómo nos van a reparar a las personas que ya estamos a punto de jubilar?”, planteó, recogiendo esa preocupación.

En ese contexto, propuso que el Estado intervenga mediante un mecanismo de compensación económica dirigido a los afiliados afectados que estén cerca de pensionarse. “Yo creo que aquí tiene que haber un acto de salvataje a las personas que están por la vía de una bonificación del Estado”, sostuvo.

La parlamentaria precisó que se trata de una alternativa que, a su juicio, debería comenzar a ser evaluada por el Ejecutivo para evitar que las pérdidas registradas terminen perjudicando las pensiones de quienes se encuentran en la etapa final de su vida laboral.

“Esas son iniciativas que el Ejecutivo tiene que estar ya reflexionando para poder reparar a las personas que están a punto de jubilar y que sus fondos se han desplumado”, cerró.