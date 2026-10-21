Hijo del presidente de las AFP asesora vocerías del Gobierno en medio de crisis por pérdidas

En medio de la controversia por las millonarias pérdidas de los fondos previsionales, una investigación de Fast Check reveló que el hijo del presidente de la Asociación de AFP trabaja como asesor de contenidos en la Secretaría General de Gobierno (Segegob), repartición encargada de las vocerías del Ejecutivo.

Se trata de León Fernández de Castro Fresno, periodista de la Universidad de los Andes e hijo de León Fernández de Castro Peñafiel, actual presidente del gremio que representa a las administradoras de fondos de pensiones.

El vínculo cobra relevancia en momentos en que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast enfrenta cuestionamientos por las pérdidas acumuladas durante 2026 en el Fondo E, considerado el más conservador del sistema, y por las eventuales responsabilidades de las AFP en sus decisiones de inversión.

Según los antecedentes recopilados por Fast Check, Fernández de Castro Fresno ingresó a La Moneda el 25 de marzo de este año y se desempeña como analista del equipo de Contenidos de la Segegob.

Sus funciones incluyen elaborar minutas y análisis de contingencia destinados a apoyar la planificación comunicacional del ministerio, la preparación de vocerías y la toma de decisiones frente a situaciones de interés público.

De acuerdo con su informe mensual de actividades correspondiente a septiembre, el asesor tiene entre sus responsabilidades entregar información sistematizada para el diseño de la estrategia institucional.

“Este trabajo permite identificar oportunamente los principales temas de la agenda, sus posibles flancos, riesgos comunicacionales y efectos para la acción ministerial, elaborando insumos para la toma de decisiones, preparación de vocerías, anticipación de escenarios y coordinación del equipo frente a coyunturas de interés público”, señala el documento citado por el medio.

Según los registros de Transparencia de la Segegob, Fernández de Castro Fresno mantiene un contrato a honorarios vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, con una remuneración cercana a los $2,5 millones.

El periodista cuenta con experiencia previa en consultoras como Azerta y Nexos. Su incorporación al Ejecutivo se produjo durante la gestión de la exministra Mara Sedini, antes de que Claudio Alvarado asumiera como biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno.

Las pérdidas

La revelación ocurre mientras la industria previsional enfrenta una de sus principales controversias del año. Entre enero y septiembre de 2026, el Fondo E acumuló una caída real de 10,39%, según la Superintendencia de Pensiones. Las pérdidas se relacionan con la exposición de las administradoras a derivados de tasas de interés estadounidenses, cuyas valorizaciones negativas alcanzaron los US$7.700 millones a septiembre, de acuerdo con cifras difundidas por Bloomberg.

Este último monto corresponde a pérdidas de valoración de las posiciones financieras y no necesariamente a pérdidas realizadas en su totalidad.

Frente a la situación, el biministro Claudio Alvarado sostuvo que “con la plata de los chilenos no se juega”, mientras el presidente de la Asociación de AFP, León Fernández de Castro Peñafiel, defendió las operaciones de las administradoras.

“Aquí no se han hecho locuras ni cosas fuera de la norma ni de la ley”, afirmó el dirigente gremial.

La Superintendencia de Pensiones, en tanto, anunció el inicio de procesos sancionatorios contra las siete AFP del sistema para determinar eventuales responsabilidades por las decisiones de inversión que afectaron especialmente a los fondos D y E.

En este escenario, la investigación de Fast Check planteó interrogantes sobre el vínculo familiar entre el dirigente gremial y el asesor gubernamental, considerando las funciones que este último desempeña en la elaboración de contenidos para las vocerías oficiales.

Sin embargo, no existen antecedentes en la información publicada que permitan establecer que Fernández de Castro Fresno haya participado en la preparación de las comunicaciones del Gobierno relacionadas específicamente con las pérdidas previsionales.

Consultada por el medio, la Segegob aclaró que el periodista “pertenece al equipo de la gestión de la exministra Sedini y actualmente se encuentra realizando labores de contenidos para la subsecretaría”.

Asimismo, la cartera descartó que el asesor forme parte del círculo de trabajo del actual biministro. “No forma parte de su equipo ni desempeña funciones para él”, precisaron desde el ministerio respecto de Claudio Alvarado.

Por su parte, el presidente de la Asociación de AFP confirmó el parentesco y negó haber utilizado esa relación para intervenir en asuntos gubernamentales. “León Fernández de Castro Fresno es mi hijo”, señaló a Fast Check.

El dirigente aseguró que no ha mantenido contactos con él relacionados con la actual controversia previsional. “No he tenido ningún contacto con él en el contexto de la actual situación. Nuestra relación familiar pertenece al ámbito estrictamente personal y es completamente independiente de mis responsabilidades profesionales. Nunca he utilizado este vínculo para acceder a información reservada del Gobierno, ni para realizar gestiones relacionadas con el funcionamiento de las AFP”, afirmó.

Agregó que su labor como presidente de la asociación se desarrolla mediante los canales institucionales correspondientes y con respeto a las normas de transparencia.