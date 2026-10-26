Inteligencia artificial y productividad: los desafíos que marcarán el CEO Meeting 2026

La inteligencia artificial ya está cambiando la forma en que operan las empresas, pero el desafío ahora es convertir su adopción en resultados concretos. Bajo esa premisa, el CEO Meeting 2026 reunirá el próximo 2 de diciembre en Santiago a ejecutivos, directores y especialistas para abordar el impacto de estas tecnologías en la productividad y competitividad de Chile.

Organizado por el Club de Innovación y con El Mostrador como media partner, el encuentro celebrará su duodécima edición bajo el concepto “Más allá de la IA: La Empresa Autónoma”, con una convocatoria proyectada de más de 130 altos ejecutivos y representantes de más de 70 empresas.

La agenda estará articulada en cuatro ejes: Empresa Inteligente, Productividad 5.0, Competitividad País y Liderazgo Exponencial, con conferencias y paneles destinados a analizar los cambios organizacionales y las decisiones estratégicas necesarias para aprovechar las nuevas tecnologías.

“La inteligencia artificial está abriendo enormes oportunidades, pero su verdadero impacto dependerá de las decisiones que tomen hoy las y los líderes empresariales. No basta con incorporar tecnología; necesitamos repensar cómo operan las empresas, cómo desarrollan a sus equipos y cómo generan valor”, señaló Adriana Guerrero Gajardo, gerenta general del Club de Innovación.

Entre los principales expositores estarán María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, y Vicente Huertas, CEO y director general de Indra Group para el Cono Sur.

También participarán Adrián Soto, de Hub Ñuñoa; Gabriela Salvador, de Vantrust Capital; Macarena Mckay, especialista en inteligencia artificial responsable; Rafael Rincón, de País Digital; y Sara Narbona, de ENAMI.

Los paneles serán moderados por Iván Weissman, editor de El Mostrador, y Milenka Klaric, de Red Experta.

Entre las preguntas que abordará el encuentro destacan cómo Chile puede recuperar dinamismo económico mediante mejoras de productividad y nuevas ventajas competitivas, y qué necesitan las organizaciones para pasar de experimentar con inteligencia artificial a transformar efectivamente sus operaciones.

El CEO Meeting 2026 se realizará el miércoles 2 de diciembre, desde las 8:30 horas, en el Colegio de Ingenieros de Chile, en Santiago, en formato de desayuno ejecutivo. La actividad requiere invitación e inscripción previa.

Más información en www.ceomeeting.cl.

El encuentro cuenta con el auspicio de Indra Group y Wültu, además de alianzas con el Colegio de Ingenieros de Chile, ENAMI, la Cámara de Comercio de Santiago, Ñuñoa Hub, Fundación País Digital, Red Experta, Editorial Forja y Aliwenko. A El Mostrador se suman Revista TrendTIC y Tour Innovación como media partners.