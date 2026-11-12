Julio Friedmann renuncia a la gerencia general de Enap y dejará el cargo en febrero de 2027

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó este jueves la renuncia de su gerente general, Julio Friedmann, quien dejará definitivamente el cargo el próximo 5 de febrero de 2027. La decisión fue comunicada mediante un hecho esencial, en el que la estatal confirmó que iniciará el proceso de búsqueda de su sucesor.

Friedmann, quien asumió la conducción de Enap en noviembre de 2022, permanecerá al frente de la compañía durante los próximos meses, ejerciendo plenamente sus funciones, supervisando la ejecución del plan de negocios y colaborando en el proceso de transición.

Su salida se produce después de cuatro años en los que, según destacó la empresa, Enap registró utilidades históricas, redujo su deuda en más de US$1.000 millones y alcanzó récords en sus volúmenes de producción, además de desarrollar nuevos productos y negocios.

Directorio destaca gestión y prepara sucesión

El presidente del directorio de Enap, Cristián Muga, valoró el desempeño del ejecutivo y destacó los resultados financieros y operacionales alcanzados durante su administración.

“Quiero agradecer a nombre del Directorio la labor desplegada por Julio al frente de la Administración en estos años, que hoy nos permiten contar con una compañía más sana económicamente y con una gestión sólida en sus distintas líneas. Creemos que su aporte ha sido fundamental para sentar las bases para un nuevo ciclo de la empresa, en línea con los nuevos cambios de la industria energética”, señaló Muga.

Por su parte, Friedmann explicó que su salida responde a razones personales y agradeció la confianza depositada en él durante su gestión.

“Estoy orgulloso de haber contribuido a dejar una empresa mucho más fuerte en lo operacional y financiero, y agradecido al Directorio por su confianza y por haber entendido mis razones para adoptar esta decisión personal”, afirmó.

Muga confirmó que el directorio iniciará a la brevedad la búsqueda de un nuevo gerente general, con el objetivo de concretar el proceso de sucesión antes de la salida definitiva de Friedmann.