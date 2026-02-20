Artículos destacados 20022026

Reforma a Gendarmería: gobierno entrante y saliente se ordenan para su aprobación.

El proyecto, consensuado entre el Presidente Boric y el Mandatario Electo J. A. Kast, traslada la institución al Ministerio de Seguridad Pública, elimina sus asociaciones gremiales y refuerza su carácter jerárquico y profesional. Mientras, se potencia el combate al crimen organizado en las cárceles. Carlos Saldivia te cuenta los detalles.

Reforma al sistema político: la disputa por la “barrera de entrada”

La iniciativa fue aprobada en general por la Comisión de Gobierno de la Cámara en enero, por lo que se proyecta que su votación en particular pueda avanzar durante la primera semana de marzo, tras la presentación de más de 54 indicaciones por parte de parlamentarios. La información te la trae Fran Castillo.

La intensa hoja de ruta de J.A. Kast para sus primeros 90 días

El plan Desafío 90, cuyo plazo vence en mayo, busca implementar medidas urgentes en economía, seguridad, salud y vivienda en los primeros tres meses de gestión. La estrategia combina medidas administrativas, cambios reglamentarios y el envío de 20 proyectos de ley considerados de fácil despacho. Doblete de Carlos Saldivia.

Sucesión de Najle en Cauquenes termina en sumario a la expresidenta de la Corte de Apelaciones de Talca

La designación del sucesor interino de Yamil Najle en Cauquenes, Matías Jorquiera, derivó en un sumario que indaga tráfico de influencias que involucraría a la conservadora de Talca, su madre; la expresidenta de la Corte de Apelaciones, Marisol Ponce, y el Juez Juan Pablo Tartari. Claudio Pizarro, de la Unidad de Investigación, te cuenta la historia.

El triángulo de la sospecha: Jouannet, Yang y Correa en el corazón de la (in)seguridad

El eventual arribo de Andrés Jouannet a la Subsecretaría de Seguridad abrió un flanco inesperado: más que su inexperiencia, inquietan sus sociedades con el lobbista Bo Yang —bajo la lupa por vínculos con redes criminales— y el operador Harold Correa, en un cruce donde política y sombras se tocan. Nuestro editor general, Héctor Cossio, cierra los destacados de esta semana.