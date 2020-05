Diputado Iván Flores (DC) hace llamado al Gobierno para que se organice de manera "urgente" un Comité de Crisis Alimentaria

Tras las manifestaciones por falta de alimentos por parte de vecinos de El Bosque y La Pintana, el expresidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC) le hizo un llamado al Gobierno para que se haga de manera "urgente" un Comité de Crisis Alimentaria para evitar desabastecimiento alimenticio en el país.

En este sentido, Flores también aprovechó de emplazar al ministro de Agricultura, Antonio Walker. "Cuando tenemos un Ministro de Agricultura que dice que ni los precios van a subir y que el abastecimiento está asegurado, no está diciendo lo que realmente pasando. Chile está en una situación vulnerable”, dijo.

El diputado DC agregó que a la disminución de ingresos de miles de familias producto de la pandemia, “sumaremos un problema que afectará a todo el país y me refiero a la escasez de alimentos; ello, si no se adoptan medidas urgentes para asegurar la producción esencial en el país”.

Para enfrentar lo anterior, pidió la creación de un Comité de Crisis Alimentaria en el país y adelantó el inicio de la campaña “Chile alimenta a Chile”, para salvar la producción nacional y enfrentar lo que calificó como “una amenaza grave y cercana”.

Al respecto, señaló que “las medidas anunciadas por el Gobierno han sido insuficientes, y ya lo estamos viendo con una alarmante disminución de ingresos, incluso multiplicándose las ollas comunes, pero hay algo que nos preocupa también y que puede ser aún peor y que tenemos que advertirlo para que el país lo sepa".

"Ya es difícil no tener plata para comprar comida y tener a la familia en resguardo, pero muchísimo más difícil podría ser si aun cuando existan apoyos financieros, no haya comida para comprar, y eso es lo que está empezando a verse en el mercado mundial de alimentos y Chile no será una excepción”, precisó.

En este sentido, Flores sostuvo que "nuestro país siempre pudo producir los alimentos básicos para sus ciudadanos, pero resulta que en distintos Gobierno no hemos sido capaces de generar las condiciones para que la competencia interna en Chile sea una competencia leal".

Respecto a lo anterior, a juicio del parlamentario "hemos tenido una competencia desleal que ha favorecido los negocios de algunos importadores y de países que venden productos a países como el nuestro, y que los venden con bonificaciones".

"Le estamos pidiendo al Presidente de la República directamente, junto a un grupo de asociaciones gremiales del sur quienes son productores de granos, carne y leche; que se generen las herramientas y los recursos para que lleguen directamente a los productores y a los consumidores, en este escenario debemos hacer un Comité de Crisis Alimentaria , con el Gobierno a la cabeza, con los Ministros del área, con las asociaciones gremiales que quiere producir pero no están pudiendo porque las instituciones financieras no están entregando los créditos contra cosecha, si no que a 30 días", concluyó.