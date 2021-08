Cuestionan solicitud de reapertura de Ventanas 1: alcalde de Puchuncaví acusa que no hubo consulta ni plan de reparación y senador Lagos Weber (PPD) llama a apurar cierre de termoeléctricas

Sorpresa generó la decisión acreditada por diversos medios de prensa, en la cual se da cuenta de la solicitud que fue cursada por el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) de revertir el cierre de la Termoeléctrica de AES Gener Ventanas 1, según se informa, debido a problemas de seguridad energética para asegurar la producción de energía ante la escasez hídrica que afecta al país, misma planta que, tras un acuerdo entre privados y el gobierno, había dejado de operar como parte de un acuerdo enmarcado en el plan de descarbonización de la matriz energética del país, y que fue presentado en su oportunidad por el propio Presidente Sebastián Piñera, en diciembre de 2020.

Por esta razón, y desde el mundo político, el senador por la región de Valparaíso, Ricardo Lagos Weber (PPD), lamentó la situación, asegurando que lo anterior contraviene el interés del país en descarbonizar la matriz energética, en el mediano plazo.

"Lamento la decisión de reabrir la central termoeléctrica de Ventanas 1, la cual ya había sido cerrada por motivos ambientales y el dañino efecto que tenía en la salud de las personas. Se debe ser más audaz y apurar el tranco de los procesos de cierre de estas plantas y transformar cuanto antes nuestra matriz energética”, comentó.

En este sentido, Lagos Weber aseguró que la inminente reapertura de la planta de AES Gener —sociedad anónima controlada por Inversiones Cachagua Ltda (91,3%), filial de AES Corporation (EEUU)— "sin duda es un nuevo retroceso respecto a los avances que debemos dar como país en invertir en energías no contaminantes, y no usar la escasez hídrica como excusa para reactivar una industria que le ha hecho un tremendo daño a la salud de quienes viven en las llamadas zonas de sacrificio. El Ejecutivo debiera dar una señal coherente e impulsar una ley marco en materia de cambio climático".

Cabe mencionar que la planta se encuentra desde fines de diciembre en estado "de reserva estratégico" potenciado por un acuerdo con el Gobierno en el marco del plan de descarbonización. "Con el objetivo de preservar la seguridad del servicio en el Sistema Eléctrico Nacional, y en base a razones operacionales de índole técnica, se ha decidido convocar a la operación a la central Ventanas 1 en virtud de lo establecido en el Decreto Supremo 62, articulo 25", detalló el CEN, según consignó El Mercurio.

De acuerdo al matutino, debido a que la falta de hidroelectricidad se mantendrá al menos hasta abril del próximo año, la CEN evaluaría también postergar el retiro de otra dos centrales a carbón previstas para fin de años, y lo mismo podría suceder con Bocamina 2, cuya salida esta fijada para abril de 2022.

Además, se podría pedir la central a diésel de Laguna Verde siga operando, pese a que su retiro fue autorizado en junio.

"Nos parece sumamente injusto y hasta poco ético"

En la comuna de Puchuncaví, el alcalde de la comuna fue uno de los sorprendidos y este incluso reconoció que se enteró por la prensa del anuncio del coordinador eléctrico sobre volver a poner en operaciones la central Ventanas 1.

"Se trata de una planta que se encuentra cerrada desde hace más de ocho meses porque se trata de una planta antigua y porque su cierre está enmarcado en el plan de descarbonización. Como alcalde entiendo perfectamente la necesidad de abastecimiento eléctrico, pero ¿por qué ante la falta de electricidad de todo un país, se vuelve a castigar a la comuna de Puchuncaví?. Eso nos parece sumamente injusto y hasta poco ético", argumentó el alcalde Marcos Morales.

Agregó que durante todo este tiempo nadie se preocupó de establecer un equilibrio entre la generación de energía y las medidas para evitar todos los problemas que se le generan a la comunidad, que ha tenido que sufrir los embates medioambientales y los episodios de contaminación por más de 50 años.

"Puchuncaví requiere ahora un plan de reparación, de compensación, de obras de mitigación, de inversión para saneamiento básico en toda la comuna como agua potable y alcantarillado en todos sus rincones. Ya no vamos a aguantar más ser la zona que se sacrifica por el resto del país. Ahora vamos a exigir primero ciertas condiciones y que se asegure que no van a seguir dañando a nuestros vecinos. Esto no es un juego, acá está primero la salud de los habitantes de mi comuna y la vida de los vecinos", agregó el alcalde Morales.

El alcalde anunció que presentarán un oficio al Ministerio de Energía y a todos los otros ministerios relacionados con este tema, solicitando las acciones necesarias ante el impacto que esta reapertura genera. Junto con ello, hemos pedido establecer una mesa de trabajo con el Coordinador Nacional Eléctrico y otros organismos competentes, porque un proyecto de esta magnitud necesita ser consensuado con la comunidad y nuestras autoridades locales.

Finalmente indicó que tampoco se ha informado sobre cuánto tiempo se tiene pensado reabrir la planta o qué trabajos de mitigación o aseguramiento para minimizar la contaminación de dicha planta se hará, lo cual hace más difícil estar de acuerdo con la decisión.

El senador RD Juan Ignacio Latorre dijo en Twitter: "La paralización de Ventanas 1 había sido un compromiso del gobierno de Chile como anfitrión de la COP25. Las empresas y el gobierno se las arreglan para seguir contaminando zonas de sacrificio".

AES Gener estuvo en 2014 como la segunda mayor generadora de energía del país y, a través de su filial en Chile, Inversiones Cachagua Limitada, pertenece a la multinacional AES Corporation, con negocios en los cinco continentes y oficinas centrales en Estados Unidos. Según consigna su sitio web, la empresa extranjera está ranqueada en el número 151 del listado Fortune 500 –de la revista Fortune– donde figuran las empresas estadounidenses de capital abierto con mayor peso.

En junio de 2009, la Corte Suprema ordenó la paralización de las obras de Campiche, acogiendo un recurso de protección contra su aprobación ambiental, debido a un problema con el uso de los suelos. Según consignó una nota de El Mostrador, en medio de la emergencia, el gerente general de AES Gener en ese entonces, Felipe Cerón, dio la alarma al entonces embajador de Estados Unidos en Chile, Paul Simons, quien se reunió con autoridades del gobierno de la época, las que a su vez se mostraban preocupadas por cómo esta señal podía impactar en la inversión extranjera.