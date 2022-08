Minsal confirma 210 casos de Viruela del Mono: la mayoría se concentra en la RM

El Ministerio de Salud (Minsal) señaló que, desde el 17 de junio al 18 de agosto de 2022, en Chile se reportan 210 casos de viruela del mono; 207 casos confirmados y 3 casos probables. De acuerdo a la autoridad sanitaria, otros 131 casos que han ingresado a la vigilancia fueron descartados por el Instituto de Salud Pública (ISP) por la técnica de reacción en cadena de la polimerasa.

Del total de casos confirmados y probables, el 93,8% tienen residencia en la región Metropolitana, el 1,4% en la región de Antofagasta y el 1,4% en la región de La Araucanía. Además, otras regiones que han presentado casos son Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins y Los Lagos.

La mayoría de los casos, de acuerdo al Minsal, se concentran en la zona urbana de la región Metropolitana, destacando la comuna de Santiago por ser la que presenta la mayor cantidad de casos.

En detalle, los casos se presentan entre los 17 a los 63 años, con una mediana de 34 años. El grupo que concentra la mayor cantidad de casos es el de entre los 30 y los 39 años seguido del de 20 a 29 años.

En cuanto a sexo, el 99% de los casos corresponde a hombres.

El 13% de los casos tiene antecedente de haber realizado un viaje internacional durante los últimos 21 días, mientras que un 15% se logró determinar su nexo epidemiológico con otro caso confirmado. El 71% se encuentra en investigación epidemiológica para determinar el lugar de exposición.

Respecto a la presentación clínica, entre los signos y síntomas el 98,6% presentó exantema agudo, el 63,3% lesiones de piel/mucosa anogenitales, el 56,2% mialgia, el 55,7% linfadenopatía, el 53,3% cefalea, y el 52,9% fiebre sobre 38,5°.







Desde el 13 de mayo de 2022, la OMS alertó a los países sobre el aumento de casos de viruela del mono, una enfermedad exantemática de origen zoonótico originaria de las regiones centrales y occidentales de África que, de manera inusitada, ha estado circulando en países no endémicos, principalmente en Europa y posteriormente en el resto de los continentes. La OMS/OPS reportó al 19 de agosto un total de 39.110 casos confirmados en 94 países. Por su parte los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) estima 40.399 casos al 18 de agosto en 94 países.