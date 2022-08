Paulina Vodanovic (PS) y escenario post Plebiscito: "Lo que viene no es el Apocalipsis, es la implementación legislativa, con un Parlamento legitimado"

A falta de dos semanas para la trascendental elección que determinará el destino del proceso constituyente, uno de los liderazgos fuertes al interior del Socialismo Democrático, la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, se refirió a las repercusiones del acuerdo oficialista de reformas a la nueva Constitución, a la táctica del silencio desplegada por los partidos de derecha, y especuló sobre los posibles escenarios a partir del 5 de septiembre.

En conversación con Canal 13, la timonel del PS valoró el sentido de unidad y la voluntad política que, a su juicio, primaron en ambas coaliciones de Gobierno para firmar el acuerdo que busca responder a las "dudas legítimas" de la ciudadanía, en torno a algunos aspectos de la nueva Carta Fundamental. "Para mí el objetivo del acuerdo no era electoral. Es un objetivo de contenido, de unidad, de que el Presidente de la República nos insta a que nos pongamos de acuerdo, y finalmente aquello se logra. Se logra conversar entre fuerzas políticas disímiles, y tener un principio de acuerdo que se va a cumplir", sostuvo Vodanovic.

Sobre el contenido de estas propuestas de reforma, la presidenta socialista agregó que "son materias de fondo que vamos a cumplir. En la derecha no hay acuerdo ni tampoco propuestas sobre lo que van a hacer a partir del 5 de septiembre. Ellos no tienen una ruta y los partidos de la derecha no han dado certezas en ese sentido. Por el contrario, la ruta del Apruebo es muy clara. Yo he emplazado a la derecha a decir explícitamente si está por una nueva Constitución, a través de un acuerdo. A la derecha, por el contrario, le gusta jugar con el miedo y la incertidumbre de la ciudadanía".

Además, a propósito de la decisión táctica de la derecha de replegarse, manteniéndose al margen de la discusión política en este tramo final de la campaña por el Rechazo, Paulina Vodanovic cree que "la derecha ha sido muy hábil, escondiéndose detrás de quienes dicen ser de centroizquierda, y que hace muchos años dejaron de creer en las ideas de la centroizquierda". En ese grupo, la timonel del PS nombra a algunas figuras ligadas a la ex-Concertación, como Felipe Harboe (exmilitante PPD), Soledad Alvear y Mariana Aylwin (exmilitantes DC). Al respecto, quien es parte del comité político en el Palacio de La Moneda, cree que la "derecha dura está callada y escondida detrás de esta gente".

Finalmente, respecto a los pasos a seguir a partir del 5 de septiembre, Vodanovic emplazó al Rechazo a dejar de atemorizar a la ciudadanía, con escenarios hipotéticos. "Lo que viene no es el apocalipsis, es un periodo de implementación legislativa, con un Parlamento que está legitimado, y por lo tanto las reformas se van a poder sacar adelante (...) Si gana el Rechazo o gana el Apruebo, el itinerario es el mismo, y allí el Congreso va a ser el escenario principal de discusión. El diálogo siempre tiene que estar abierto, y pase lo que pase, el Gobierno tiene que gobernar y trazar una ruta con respecto a una nueva Constitución", concluyó.