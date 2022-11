Gobierno logra destrabar parte del paro de camioneros: CNTC y FedeQuinta aseguran que "las carreteras quedarán hoy habilitadas"

El Gobierno logró destrabar en gran parte el conflicto que mantenía a camioneros movilizados en rutas de todo el país, tras dos maratónicas jornadas infructíferas y luego de una tercera reunión que tuvo lugar en el Ministerio de Transportes (MTT) este domingo, en la que se dieron cita el jefe de la cartera, el subsecretario del Interior Manuel Monsalve, el titular de la Confederación de la Producción y del Comercio Juan Sutil, los dirigentes de la Federación de Dueños de Camiones de la Región de Valparaíso (Fedequinta), y los empresarios y representantes de la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre de Chile (CNTC).

Y pese a que los gremios del norte aún no han manifestado que adhieren a este acuerdo y hasta ahora se mantendrían movilizados, la paralización en las carreteras de la quinta región comienzan a ser despejadas desde ya, luego que las partes antes mencionadas acordaran 10 puntos clave en materia de seguridad y por el precio de los combustibles.

Recordemos que lo que tenía entrampadas las conversaciones era precisamente este último punto, algo que el Ejecutivo abordó ofreciendo congelar el precio del diésel por tres meses —ahora son cuatro— e inyectar US$1.500 millones adicionales al Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (MEPCO); lo que no había sido aceptado por los transportistas en la última reunión, pero ahora —tras algunas modificaciones—aceptaron en su mayoría.

"El acuerdo contempla una medida que beneficia a todos los chilenos y chilenas. Esos 1.500 millones de dólares que el gobierno ha comprometido para incorporar al MEPCO, contiene el alza para todos quienes consumen combustibles en Chile, camioneros o no camioneros. Esto beneficia a todos quienes usan vehículos", destacó el subsecretario Monsalve, a la salida del cónclave que tuvo lugar en el MTT, tras un paro que se ha extendido ya por una semana y al cual están plegados los distintos gremios de transportistas menores que han bloqueado las rutas, especialmente en la zona norte y en las regiones de O’Higgins y el Maule.

Ahora, las carreteras deberían comenzar a despejarse. Según comentó Monsalve, "hay un mecanismo con el cual el Gobierno se hace cargo para estabilizar el precios de los combustibles que implica un esfuerzo fiscal importante. Y también hay medidas especificas para el sector de transporte que consume diesel". Particularmente, hay un acuerdo para que el Ejecutivo ingrese un proyecto de ley para congelar o impedir el alza de este combustible durante 120 días (4 meses). Después de eso, "va a operar un mecanismo en el cual cada 21 días se va ajustar el precio del diesel, pero nunca más allá de una banda de 15 pesos", puntualizó el subsecretario del Interior, destacando la mesa tripartita de trabajo.

Y es que el Ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, va a encabezar una mesa en la que van a estar sentados los dirigentes que representan a los camioneros más la CPC. Esa mesa, añadió Monsalve, también "va a tener como sentido buscar mecanismos para que en aquellos casos donde el alza de combustible no está reflejada en las tarifas de los transportas, eso se corrija. Ese acuerdo es un acuerdo que se hace cargo del problema de fondo que enfrentan los camioneros. Además, hemos incorporado un conjunto de medidas en materia de seguridad", agregó.

"Lo importante es que el Gobierno se hace cargo de problemas sin perder de vista cuidar el país, que es responsabilidad de todos. El Gobierno ayuda a garantizar eso, pero también es responsabilidad de camioneros y empresarios", manifestó el funcionario del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Monsalve reiteró que "no es posible ocupar recursos públicos que requieren todos los chilenos para solo resolver problemas que tienen soluciones distintas, en este caso, la mesa tripartita".

Cabe mencionar que, entre otros gremios, adhieren al acuerdo la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Chile Transporte, la Federación del Transporte de Pasajeros, y la Confederación Nacional de Trasporte de Carga.

"Quiero decirle a aquellos que todavía no llegan a acuerdo, que se pueden sumar a este acuerdo porque es un acuerdo que resuelve el problema de los camioneros y transportistas del país. No tiene sentido mantenerse en paro. Y, por ultimo, digo que como hay un acuerdo amplio y estamos dispuestos a escuchar a quienes todavía no llegan a acuerdo, que se sumen, no podemos aceptar amenazas de bloqueos en las carretas de Chile", manifestó el subsecretario Monsalve, en referencia a la advertencia que hizo Cristian Sandoval, presidente de la Confederación de Camioneros Fuerza del Norte, quien llamó a bloquear las rutas si la CNTC llegaba a buen puerto con el Ejecutivo.

Cabe señalar que este acuerdo alcanzado con el gobierno aún no representa a los transportistas agrupados tanto en la Confederación de Camioneros Fuerza del Norte y a la Federación de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur), quienes manifestaron el sábado que las movilizaciones continuarán "a la espera de una reacción del Gobierno".

"Cuando se amenaza al pais de bloquear las rutas, eso significa que no hay consideración por los problemas que viven los chilenos. Se colocan intereses particulares por sobre intereses del país", añadió el subsecretario, advirtiendo que "el Gobierno va a usar las herramientas que da el Estado de Derecho y no puede permitir que haya bloqueos". Si hay, complementó, "el Gobierno va a actuar con herramientas legales y pedirá a la Fuerza Pública que despeje las rutas bloqueadas".

Por su parte, el ministro Muñoz valoró los acuerdos alcanzados en materia de seguridad y recalcó que la idea de generar esta mesa tripartita es, además, "identificar cuáles son las formas para poder garantizar y promover que tarifas que se pagan desde proveedores de carga a camioneros se ajusten de una forma a los costos que enfrentan". A su juicio esto "es un gran avance" y llamó a aquellos que todavía no se han sumado a que lo hagan, "entendiendo que es un avance contundente en todas las dimensiones que se han presentado en la mesa de conversación aquí en el Ministerio de Transportes".

Respecto de las amenazas de los camioneros del norte, el ministro Muñoz planteó que "nos compete velar porque la movilidad este garantizada, asegurarla, y en ese sentido no nos parece inaceptable cualquier tipo de amenaza de esa naturaleza y más bien llamamos a entender de que cuando uno entra en una mesa de negociación, cuando se conversa, tiene que ser capaz de entender argumentos que se vierten y que han sido aceptamos por la gran mayoría de los dirigentes del rubro de transporte de carga y creemos que sienta buenas bases para tener un dialogo mas efectivo hacia el futuro".

"Estamos permanentemente abiertos al dialogo y gobernar exige estar en este tipo de conversaciones. Esto, no quita que algún gremio pueda presentar otro tipo de observación y vamos a estar siempre trabajando en conversar. Es difícil decir que se acabó un conflicto, pero decimos que hemos dado un paso muy relevante en volver a la normalidad en las vías de nuestros país", cerró el titular del MTT.

Camioneros: "llegamos a acuerdo, pero no nos vamos contentos"

El presidente de Fedequinta, Iván Mateluna, reconoció tras la reunión que se llegó a un acuerdo con el Ejecutivo, específicamente en dos puntos asociados a la seguridad y a la estabilización del precio de los combustibles, por lo cual se depondrán las movilizaciones en la Región de Valparaíso y se despejarán en su mayoría las carreteras.







"Queríamos llegar a que todos los combustibles fueran bajados, pero lamentablemente no se pudo. El gobierno nos explicó, nosotros entendimos y lo peor es enfurecerse frente a situaciones como esta. Nosotros habíamos comenzado esta negociación con Hacienda el lunes 21, después tuvimos una situación compleja porque el gobierno nos rechazó la propuesta y le mandamos una contrapropuesta que tampoco fue aceptada, y en lo único que no pudimos llegar a un acuerdo y entendiendo que estaban las carreteras bloqueadas, y a veces muchas intervenidas especialmente en la quinta región, logramos llegar a una solución para que las carreteras quedaran hoy habilitadas", comunicó el líder gremial.

Mateluna ahondó en las demandas, detallando que "veníamos a pedir un fiscal exclusivo frente a los robos y secuestros de nuestros conductores y de los camiones, y lo otro que teníamos en las peticiones era que necesitábamos que se rebajara el combustible al menos en un 30 por ciento. No se logró eso. Pedimos hasta el 10 por ciento y definitivamente el Gobierno dijo que no. Otro punto era la estabilización del precio del combustible, y eso por lo menos lo logramos y es a lo que llegamos como acuerdo".

Pese a lo anterior, el dirigente de camioneros aclaró que "no nos vamos contentos, y yo quiero pedirle disculpas a las personas que se esperanzaron en que en algún momento el Gobierno nos podía ayudar. Nosotros teníamos nuestra propia agenda, yo sé que hay otras agrupaciones de transportistas que está pidiendo al gobierno que se haga de esa forma para todos los combustibles. Nosotros cumplimos todo lo que nuestras bases nos mandataron. Yo no quiero que se juzgue algo que realmente obedecemos a lo que nos han mandatado".

Carlos Bretti, secretario general de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, valoró que, como nunca antes, "se comprometió Juan Sutil de la CPC, que reúne a los mas grandes industriales del país, a apoyar cualquier tipo de avance que signifique estabilidad para los transportistas".

"Si bien en algún momento podría parecer muy pretencioso y descabellado pedir un 30 por ciento de rebaja del combustible, de alguna forma, hoy, con el compromiso que adquirimos con Juan Sutil y con el grupo empresarial que preside, se busca mejorar el tema de las tarifas, mejorar las condiciones de trabajo, ya que hay muchas deficiencias en la actividad", añadió Bretti.

Sobre los camioneros del norte, el dirigente de los transportistas de carga dijo que la amenaza no es muy alentadora, "considerando que usamos las mismas carretas, tenemos los mismos problemas, sin embargo, hemos venido a conversar y a llegar a un acuerdo que no deja de ser". "Tener sentados con la total disposición de una mesa de trabajo, no a tres meses, sino mañana, para resolver esta problemática, yo diría que es un tremendo avance".

Finalmente, el líder de la CPC, Juan Sutil, que ha estado presente en todas las instancias de encuentro con los camioneros y el Gobierno, sostuvo que el acuerdo "es el inicio de un plan de trabajo para abordar una serie de demandas adicionales que tienen que ser canalizadas en la mesa de trabajo a través del MTT y el Ministerio de Economía, junto con las federaciones de transportistas y la CPC con todas sus ramas.

"Los transportistas y los empresarios son fundamentales para Chile y nos tenemos que ir encontrando cada vez más cerca en resolver problemas comunes", concluyó Sutil.

Acuerdo Gobierno Camioneros by El Mostrador on Scribd