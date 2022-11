Ministra Uriarte desmiente desabastecimiento y critica a Carabineros por no "aquilatar la orden que se les impuso"

La ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, habló este domingo en TVN sobre el paro de camioneros que se ha mantenido por siete días.

En el programa Estado Nacional, la autoridad afirmó que "no hay una crisis de abastecimiento en el país". Además, apuntó al rol de los Carabineros y aseguró que hay uniformados que "no han aquilatado la orden que se les impuso", según informó 24horas.cl.

"Nosotros hubiéramos esperado que se hubiera terminado esto después del esfuerzo del ministro (Mario) Marcel todo el día lunes, que se hubiera terminado efectivamente el lunes en la noche. En lunes en la noche hubo un acuerdo de las principales confederaciones de camioneros y al día siguiente, lamentablemente, parte de una de las confederaciones se descuelga y además se suman pequeños grupos de camioneros que no pertenecen a estas grandes agrupaciones. En consecuencia, todo esto que hemos vivido 'de más' es producto de una intransigencia", dijo la ministra.

Cabe mencionar que el paro de camioneros continúa y la última reunión con el Gobierno duró hasta la medianoche y resultó sin acuerdo. Ahora, se espera que La Moneda se pronuncie sobre la movilización durante esta tarde.

Intransigencia

Según explicó la titular de la Segpres, la situación se debe a la intransigencia "de parte de estos grupos descolgados de camioneros que tienen pretensiones que ciertamente son excesivas".

"Las principales confederaciones el día lunes en la noche aceptaron el acuerdo, porque entendieron que el país estaba haciendo un esfuerzo a efectos de mantener la seguridad del suministro y abastecimiento de toda la población. Pero ya estos grupos descolgados en verdad han superado largamente la línea de lo aceptable y comprensible", comentó.

Bajo este contexto, señaló que hay "dos cuestiones que habría que señalar: uno, este Gobierno es un Gobierno muy dialogante y, en consecuencia, siempre está conversando, recibiendo inquietudes, analizando propuestas, etcétera; pero en segundo lugar, no es posible, hay cuestiones que resultan más allá de lo posible de imputar a un Gobierno o a un grupo de autoridades, porque estamos hablando de grupos de descolgados y otros que espontáneamente adhieren y adhieren después de la propuesta, o sea, hacen nacer una petición con posterioridad a una oferta aceptada por parte de las grandes confederaciones".

"Lo que pasa acá es que si hay algo imposible de dimensionar en su exacta medida es la ambición. La ambición de estos grupos descolgados y otros espontáneos, porque se estuvo negociando con las grandes confederaciones. Si no hubiera sido así, creáme que estarían todas las bermas de todo el país ocupadas, esto no es así, estamos hablando de grupos de camioneros con una ambición desmedida, que han hecho peticiones que en verdad se alejan por mucho de lo razonable y entendible que sea posible de acceder", dijo Uriarte.

La ministra secretaria general de la Presidencia agregó que "nosotros como país estábamos acostumbrados a que existieran organizaciones que representaran a su grupo de interés. Esto se ha ido desfigurando, ya en el caso de los camioneros es un ejemplo clarísimo, porque con las grandes confederaciones -insisto- se conversó, Juan Araya, el señor Sergio Pérez, estuvieron sentados en la mesa y el señor Araya dice al día siguiente 'lamentablemente se me descuelgan', o sea hay problemas de liderazgo en esto".

En esta misma línea, explicó que la situación "cuando ya afecta al país, cuando afecta a la población, cuando tenemos amenaza al suministro a la población de bienes esenciales, la verdad es que tenemos que entrar nosotros a resolver un problema que claramente tiene otro origen, pero somos autoridad, somos Gobierno, lo resolvemos y en esto estamos".

Carabineros

Sobre la decisión del Gobierno de aplicar la Ley de Seguridad del Estado y el actuar de Carabineros, la titular de la Segpres indicó que "quisiera ser muy clara en esto, porque el Gobierno impartió instrucciones por escrito respecto de aquello que correspondía que Carabineros hiciera. En su gran mayoría, Carabineros ha hecho su tarea y en otras se ha debido generar procesos al interior de Carabineros para determinar responsabilidades por el no cumplimiento cabal de esas instrucciones de parte del Gobierno".

Tras ser consultada sobre si habían funcionarios de Carabineros que no estaban cumpliendo las órdenes impuestas, la ministra respondió que "no me atrevería a hacer un juicio tan drástico, pero sí me atrevería a decir que hay carabineros que no han aquilatado en su real sentido la orden que se les impuso, que se les entregó y de esto ha dado cuenta el general director de Carabineros".







"Así que respecto de eso creo que no hay nada más que decir, lo que sí hay que decir es que en este minuto que estamos nosotras conversando, está en este minuto en el Ministerio del Interior trabajándose para efectivamente lograr que aquellos que aún no deponen su actitud, lo hagan, porque ya están interpuestas las querellas por Seguridad Interior del Estado, ya se ha hecho lo que se acordó, está sobre la mesa y está operando".

"Lo dijo el ministro Marcel el día lunes, así que yo creo que hay que hacer un llamado y aprovechamos esta instancia y todas las necesarias, a aquellos que permanecen descolgados, a hacer una mirada respecto de qué ocurre con su acción y la población. Si esto no tuviera consecuencias, en realidad sería totalmente pacífico, pero estamos hablando de un grupo de presión que tras una ambición desmedida, está poniendo en riesgo la provisión de la población, genera múltiples incomodidades para los conductores y muchas consecuencias que por supuesto no queremos", dijo.

"No hay crisis de abastecimiento"

Junto con lo anterior, la ministra Ana Lya Uriarte confirmó que "quisiéramos ser muy claros, no hay una crisis de abastecimiento en el país, lo que existe es dificultades de reposición en algunos puntos y respecto de algunos bienes".

"En consecuencia, no es para hacer un llamado a la población 'tienen que aperarse como mejor puedan', eso está muy lejos de ser aquello que estamos hablando. Estamos hablando de un grupo de camioneros que con una ambición desmedida, está generando problemas en el abastecimiento de la población, pero no al límite de que tengamos una crisis de abastecimiento en la población, eso no existe".

Diferencias con la Macrozona Sur

Finalmente, sobre las medidas que han tomado tras el paro de camioneros y las diferencias que existen con las iniciativas aplicadas en la Macrozona Sur, aseguró que en "la Macrozona Sur se han aplicado las leyes que han dado verdaderos resultados".

"Cada situación tiene una estrategia jurídica que apunta desde el Gobierno a la eficacia, al mejor resultado, en la Macrozona Sur hay que ver todo lo que ha pasado durante el año, se han desmantelado una serie de grupos y se ha hecho con la nueva Ley de Robo de Madera, por ejemplo, las querellas por incendio, etcétera, que han dado resultados, puesto que tenemos una cantidad bien impresionante de grupos desmantelados y que creo que no han tenido el suficiente eco respecto de lo que significa los éxitos que se han tenido en materia investigativa y represiva, y estamos hablando de un sistema completo. Este es un engranaje que parte desde la Fiscalía, sigue con los jueces de Garantía, con los Tribunales, con la PDI, investigando con Carabineros", comentó.

"Se ha actuado con un criterio de eficacia y eso se ha hecho tanto con los camioneros como con la Macrozona Sur y con el narcotráfico y la asociación ilícita en general", fueron parte de sus declaraciones.