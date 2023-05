Expresidenta Bachelet: “Es tremenda oportunidad para tener una Constitución que nos una a todos”

La ex mandataria además criticó la poca información sobre los candidatos que circuló en la campaña electoral. “Yo espero que la gente tenga super claro por quién quiere votar. Yo he visto, sin embargo, poca información, cuando yo voy a las ferias me preguntan quiénes son los candidatos, por quién va a votar, etcétera. Yo creo que es una pega de todos, de los partidos, también de Servel, pero sobre todo de las personas. Y lo que sucede es que no todos tienen los mismos recursos”, alertó.

La ex presidenta Michelle Bachelet sufragó este domingo en su local de votación en la comuna de La Reina, donde señaló que la elección de consejeros constitucionales “es una tremenda oportunidad para tener una Constitución que nos una a todos”.

“Creo que es una nueva oportunidad que no podemos perder”, insistió.

Al ser consultada sobre el llamado de sectores de la derecha a “plebiscitar” al gobierno del Presidente Gabriel Boric, la ex mandataria fue enfática.

“Vamos a elegir a los representantes que van a ser los constituyentes, que van a debatir en torno al texto entregado por la Comisión de Expertos, para tener una Constitución que nos una. Si hablamos de unidad, tenemos que ser coherentes con la unidad. No tener frases que lo que llaman no es a la unidad exactamente”, expresó.

“Yo creo que tenemos que ser coherentes, o sea, si hablamos todos de unidad, hablamos de unidad de verdad. Unidad quiere decir que tenga una Constitución que asegure derechos, porque no somos un país unido si hay uno que lo está pasando pésimo. Entonces tiene que ser una unidad en serio”.

Bachelet además criticó la poca información sobre los candidatos que circuló en la campaña electoral.

“Yo espero que la gente tenga super claro por quién quiere votar. Yo he visto, sin embargo, poca información, cuando yo voy a las ferias me preguntan quién son los candidatos, por quién va a votar, etcétera. Yo creo que es una pega de todos, de los partidos, también de Servel, pero sobre todo de las personas. Y lo que sucede es que no todos tienen los mismos recursos”, alertó.

Asimismo, recordó el proceso constitucional que impulsó su gobierno, “en un momento distinto político, en un contexto completamente diferente”.

Allí “se expresaron, yo diría, sueños, demandas de los ciudadanos que participaron. Participaron más de 200.000 personas en la discusión concreta, no en elección solamente. El texto anterior, o sea, el trabajo de los constituyentes anteriores se incluyó, integró partes y mencionó que había ese otro texto. Pero eso tendrán que ver los expertos. Ahí hubo un proceso, un proceso hecho por la ciudadanía, que creo que podría ser interesante considerar”, expresó.

En cuanto al proceso actual, “lo que yo creo es que los chilenos van a elegir hoy día sus representantes, de ahí va a salir un debate, va a depender del número de representantes que saquen los distintos bloques o las distintas fuerzas, cuál va a ser el desempeño y si va a haber capacidad de veto de unos o de otros, qué sé yo. Yo esperaría que ojalá, dado la experiencia que pasó, hubiera altura de mira y hubiera la capacidad de ponerse de acuerdo en las temas más principales”.

Finalmente, respecto al contexto en que se desarrolla la elección, manifestó:

“Creo que el error más grave es mezclar este proceso con la contingencia política, porque la Constitución nos habla de futuro. Y nosotros tenemos que tener esperanza por un futuro mejor”.

“La gente necesita esperanza para vivir”, recalcó. “Uno necesita pensar que las cosas pueden mejorar. Y la Constitución no resuelve todos los problemas, sin duda que no. Pero da un marco de la sociedad en la que queremos vivir, en las formas y en las reglas en qué queremos vivir. Y eso es lo que hay que pensar cuando vamos a votar hoy día. No en la política contingente, no en dos años o tres años más, no en una próxima elección. Tenemos que pensar en el futuro del país. Y para eso yo quiero llamar a todas las fuerzas políticas y en particular a todos los que sean electos a que tengan esa altura de miras”, concluyó.