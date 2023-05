Gobierno descarta Estado de Sitio en el sur: modificará Estado de Excepción y Ley Antiterrorista

El subsecretario Manuel Monsalve resaltó que tanto el Presidente Boric como la ministra Tohá reconocieron de manera clara la existencia de actos terroristas en la zona. En consecuencia, el Gobierno se comprometió a presentar un proyecto de ley para modificar la cuestionada ley antiterrorista, ya que consideran que no es efectiva en estos casos. Respecto al Estado de Sitio, Monsalve argumentó que no es necesario, ya que el Estado de Excepción ofrece las facultades suficientes para limitar la locomoción y el derecho a la reunión. La única diferencia sería la posibilidad de mantener a las personas en recintos distintos a las cárceles, lo cual no contribuye a resolver los problemas de seguridad en la denominada Macrozona Sur.

Desde Curacautín, rodeado de los volcanes Llaima, Lonquimay y Tolhuaca, pero también por militares, la ministra de Defensa, Maya Fernández, y autoridades locales, el subsecretario del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Manuel Monsalve, salió a despejar dudas sobre el despliegue militar en el sur del país, donde el Gobierno ha reconocido la presencia de “actos de carácter terrorista”.

Previamente, en Temuco, Monsalve sostuvo una reunión en la sede del gobierno regional con autoridades de La Araucanía, quienes afirmaron que La Moneda no descartaba decretar Estado de Sitio en la zona. Sin embargo, el funcionario de Interior dijo que dicha medida no se requiere en este momento. Al contrario, se buscará ampliar el actual decreto y al mismo tiempo modificar la Ley Antiterrorista.

Lo primero que aclaró el subsecretario fue que el decreto de Estado de Excepción “en ninguna parte tiene la frase ‘acotado'”. En ese sentido, reveló que se ha comprometido a “revisar” la medida y eventualmente le van a proponer al Presidente Gabriel Boric modificar la redacción del decreto, “para despejar cualquier duda respecto a la voluntad, que yo creo que es evidente”. “¿Quién puede pensar que queremos acotar las facultades que tiene el Estado para garantizar la seguridad de las personas?”, cuestionó Monsalve. A continuación, explicó: “Donde estamos hoy en día muestra el sentido contrario, no estamos acotando, estamos ampliando la presencia del Estado y de nuestras fuerzas militares y policiales”.

Pero eso no es todo. “Quiero recordar que esto no es toda la estrategia del gobierno en la región”, declaró el subsecretario Monsalve, argumentando que “cuando uno quiere que las personas vivan seguras, significa tener control, sin duda presencia policial y militar cuando se requiere, pero también hay otro tipo de seguridad que las personas requieren; tener salud, caminos, agua, casa. Y para eso el gobierno implementó el programa Buen Vivir, para revertir el rezago y el atraso en materia de inversión que tiene la zona”, complementó.

El Gobierno anunció el Plan Buen Vivir para avanzar en una agenda de reconocimiento y diálogo con los pueblos indígenas. Busca hacerse cargo y reconocer la deuda centenaria entre el Estado de Chile y el Pueblo Mapuche. En mayo del año pasado, la entonces titular del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, anunció el plan como “una forma de mostrar el compromiso del gobierno del Presidente Boric con los pueblos indígenas”.

Hoy, desde el corazón del llamado Wallmapu, el jefe de la Subsecretaría del Interior manifestó que “tiene que haber diálogo para buscar la paz, por supuesto, y para eso el gobierno va a anunciar la Comisión de Paz y Entendimiento que tiene una tarea indispensable en una sociedad democrática, que la paz también se construye con diálogo y con acuerdos”, adelantó el titular de la Subsecretaría del Interior, sin mayores detalles sobre futuras visitas.

El subsecretario Monsalve, militante socialista, estuvo acompañado entre otras autoridades locales por el delegado presidencial, José Montalva (exmilitante PPD); el alcalde de Curacautín, Víctor Barrera (Independiente); el diputado Stephan Schubert (independiente cupo del Partido Republicano) y el jefe de la Defensa Nacional, general de Brigada, Rafael Cabrera (JEDENA), en una visita inspectiva a las instalaciones del puesto de avanzada del Ejército en la provincia de Malleco.

Ley antiterrorista: “Es una mala ley”

Monsalve recalcó que el Presidente Boric estuvo en la región y fue muy claro en reconocer que había actos terroristas, mientras que la ministra Tohá, en el Parlamento y en el marco de una interpelación, también fue muy clara al reconocer que hay delitos que constituyen actos terroristas. En ese sentido, anunció la modificación de la ley antiterrorista.

“El Gobierno tiene el compromiso de, durante el transcurso de este año, ojalá al término de este semestre, ingresar un proyecto de ley para modificar la ley antiterrorista, porque aquí hay un debate que nos ayuda a avanzar. Se dice, ¿hay actos terroristas? Sí, hay actos terroristas. Luego se dice, ¿no se aplica la ley antiterrorista? No se aplica la ley antiterrorista porque es una mala ley para perseguir y condenar a las personas que cometen delitos. Y por eso es que el gobierno tiene el compromiso de enviar un proyecto de ley para modificar la ley antiterrorista”, remarcó.

Respecto al Estado de Sitio, Monsalve señaló que la Constitución es muy clara al manifestar las facultades de esta medida. Por ejemplo, para limitar la locomoción, “podríamos hacerlo con Estado de Excepción, no requerimos Estado de Sitio para eso”. Además, destacó que para limitar el derecho a reunión, también se podría hacer bajo el Estado de Excepción. Por lo tanto, recalcó, “no necesitamos Estado de Sitio para eso”.

“La única facultad adicional que otorga el Estado de Sitio es la posibilidad de tener personas en recintos distintos a los recintos penitenciarios. Y yo creo que esa facultad no ayuda en nada a resolver los problemas de seguridad que tenemos en la zona”, explicó. Por lo tanto, “la postura del Gobierno no es una postura ideológica, es una postura de utilizar las herramientas que sirven para resolver los problemas que enfrentan las personas”, concluyó.

RN acudió al Fiscal Nacional

La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) envió una carta al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, pidiendo el uso de la Ley Antiterrorista, mientras criticaron al Gobierno. Los parlamentarios de La Araucanía, Miguel Mellado, Miguel Becker, Juan Carlos Beltrán y Jorge Rathgeb, firman la carta y lanzan dardos al Presidente Boric. Esto último, por la negativa de La Moneda de presentar acciones utilizando la normativa, aludiendo a lo complejo de su aplicación, como sucedió en el ataque al Molino Grollmus.

Al mismo tiempo, los diputados de RN son autores de un proyecto para reformar completamente la Ley Antiterrorista, con el objetivo de “poner fin a argumentos relativos al origen autoritario de la misma”.