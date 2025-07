“Me pagaban con champú”: Reintegran a cadete expulsado de la Armada por cortar el pelo a compañeros

La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por Williams Cifuentes, un exalumno de la Academia Politécnica Naval de Viña del Mar que fue expulsado el 30 de noviembre de 2023, un día antes de su egreso, por cortar el cabello a sus compañeros. El fallo del máximo tribunal revocó la desvinculación, considerando que la sanción fue desproporcionada y careció de congruencia con la infracción cometida.

El caso, reportado por LUN, comenzó en mayo de 2023, cuando un superior solicitó a Cifuentes, entonces grumete, que ayudara a cortar el pelo a otros cadetes debido a la sobrecarga de los peluqueros oficiales de la institución. Aunque inicialmente la tarea fue autorizada, Cifuentes continuó realizando cortes a compañeros que se lo pedían, lo que derivó en una primera sanción. “Mi superior me indicó que la autorización era solo para esas ocasiones. Nunca me dijeron que era específicamente para esas fechas”, explicó Cifuentes.

A pesar de la advertencia, el cadete siguió cortando cabello, incluso a oficiales, lo que le valió una segunda sanción, la más grave del reglamento naval, que resultó en su expulsión. La Corte Suprema determinó que el castigo “exhibió una falta de congruencia entre la entidad del daño provocado por la infracción y el castigo a imponer”, ordenando su reintegración a la Armada.

Cifuentes aclaró que no buscaba lucro con los cortes, aunque solicitaba un aporte voluntario de $2.000 para reponer su máquina de cortar cabello. “Algunos me pagaban con un champú o un artículo de limpieza. No lo hice con ánimo de lucro como dijeron después”, aseguró.