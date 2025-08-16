Conductor de camión muere atrapado en incendio tras colisión en Quilicura

Un fatal accidente de tránsito cobró la vida del conductor de un camión frigorífico en la Ruta 5 Norte, a la altura de la intersección con calle Cañaveral y Avenida Eduardo Frei Montalva, en Quilicura.

El vehículo, que se dirigía hacia el norte, se incendió tras impactar una barrera de contención, dejando al conductor atrapado en la cabina, donde falleció pese a los esfuerzos de Bomberos.

Según el capitán Gonzalo García Millar, de la Prefectura Santiago Norte, el siniestro ocurrió tras el reventón de un neumático, lo que llevó al conductor a perder el control y chocar contra la barrera. La fricción entre los metales, combinada con un derrame de combustible, provocó un incendio rápido que consumió la cabina.

“A raíz de esa situación quedó atrapado en el lugar, siendo socorrido por personal de Bomberos. Lamentablemente no se pudo lograr más allá lo que provocó el fallecimiento“, añadió el funcionario policial.

El comandante de Bomberos de Quilicura, Carlos Cid, agregó que “el fuego fue muy intenso y, aunque los equipos de emergencia llegaron en minutos, no fue posible rescatar al conductor”.

Tres compañías de Bomberos trabajaron en extinguir las llamas, mientras la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros realiza peritajes para esclarecer las causas exactas del accidente.

El incidente ha generado desvíos en el sector, con una pista habilitada para la circulación y la caletera en salida de Cañaveral cerrada, según informó Carabineros, instando a los conductores a tomar rutas alternativas mientras se normaliza el tránsito.