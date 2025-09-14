Monsalve: “Creo que es un error haber salido con alguien que trabajaba conmigo”

El ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve manifestó que pudo haber sido “un error haber salido con alguien que trabajaba conmigo”.

En una entrevista al diario La Tercera, se refirió a la acusación de violación por parte de una funcionaria de su cartera, tras lo cual debió dejar su cargo en octubre de 2024 y fue detenido el mes siguiente. Desde mayo pasado está bajo arresto domiciliario.

“Fue un encuentro de carácter social, voluntario, sin ningún tipo de coacción, de presión para que eso se produjera”, afirmó en relación a un encuentro que tuvo con la mujer.

Asimismo, aseguró que todo fue consensuado. “Nunca en mi vida me atrevería a darle un beso a una mujer sin su consentimiento”.

Aún así, reconoció la complejidad de la situación.

“Por eso creo que es un error haber salido con alguien que trabajaba conmigo. Es un hecho que genera una sospecha natural”.

Críticas a proceso

Además Monsalve criticó el proceso judicial.

“Mi defensa ha pedido diligencias y se nos han negado. El derecho a la defensa tiene un principio básico que es que se pueda acceder a la verdad”.

“Siento que no se ha respetado con rigurosidad el principio de objetividad… es obligatorio que investigue todo aquello que permita exculparme y probar mi inocencia”, agregó.

En prisión

Además describió su internamiento en el anexo carcelario de Capitán Yáber.

“Construí una relación de mucho afecto con las personas que estaban en Capitán Yáber”, expresó.

“Nadie está preparado para una situación de esa naturaleza. Traté de mantener cierta dignidad. No hice problemas, seguí las instrucciones, me ajusté y me adapté a las condiciones que tenía el penal”.