Portugal anuncia el reconocimiento de Palestina como Estado

El Gobierno de Portugal ha anunciado que reconocerá el Estado de Palestina en el marco de la próxima sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, prevista para la semana que viene, siguiendo los pasos de otros países como Francia, Australia, Reino Unido o Canadá.

“La declaración oficial de reconocimiento tendrá lugar el domingo 21 de septiembre antes de la conferencia de alto nivel de la próxima semana”, ha informado este viernes el Ministerio de Exteriores portugués en un breve comunicado.

El titular de Exteriores, Paulo Rangel, ya adelantó durante su visita a Reino Unido el lunes, donde se reunió con su par británica, Yvette Cooper, que no veía obstáculo alguno al reconocimiento y que se reuniría con el primer ministro, Luís Montenegro, y el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, antes de confirmar la decisión.