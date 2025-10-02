CDE decide no querellarse contra gobernador Orrego en caso Procultura

El Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió por unanimidad no presentar una querella en contra del gobernador metropolitano, Claudio Orrego, en la investigación del caso Procultura.

La consejera María Inés Horvitz explicó al diario El Mercurio que, a propuesta de Lya Cabello y con apoyo de la presidenta Raúl Letelier y procuradores fiscales de Santiago y Antofagasta, se resolvió que “con los antecedentes disponibles al día de hoy no se observan conductas constitutivas de delito”.

Hasta ahora, la única acción penal del CDE está dirigida contra María Constanza Gómez, representante legal de Procultura, acusada de apropiación indebida por convenios firmados con la Seremi de Vivienda de Antofagasta y otros ministerios por $545 millones.

Pese a esta definición, la Fiscalía de Antofagasta mantiene que Orrego cometió delitos de fraude al fisco, malversación y usurpación de funciones en dos convenios entre el Gobierno Metropolitano y la fundación por $1.690 millones, lo que motivó una solicitud de desafuero en la Corte de Apelaciones. Tras el traslado de la causa a Santiago, su abogado, Ciro Colombara, sostuvo que “esperamos que se confirme no solo que el desafuero no tiene rigor ni seriedad jurídica, sino también que el gobernador es absolutamente inocente”.

La resolución del CDE ha generado críticas desde la oposición. Pablo Toloza (UDI), querellante en la causa, cuestionó que el organismo “teniendo todos los antecedentes hace varios meses, aún no haya ampliado la querella al caso de la Región Metropolitana que involucra al gobernador Orrego”.