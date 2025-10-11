Canciller Van Klaveren descartó “presupuesto especial” para campaña de Bachelet a la ONU

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, se refirió este viernes al detalle de los recursos destinados a la campaña de la expresidenta Michelle Bachelet, tras el anuncio de la postulación a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Al respecto, el canciller descartó la creación de un “presupuesto especial” para la candidatura de la exmandataria y reiteró “que será una campaña austera, con cargo a lo que son los fondos normales del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

En ese sentido, Van Klaveren detalló que como otros ministerios, “nosotros tenemos un ítem respectivo para financiar pasajes y viáticos. Ese ítem se mantiene constante, es muy similar el de este año al del año pasado. Y nosotros vamos a financiar los viajes que requiera la candidatura de la Presidenta Bachelet con cargo a esos fondos ordinarios, y las cifras están a disposición de todo el mundo”.

“Son cifras de carácter general que se aplican a todos los viajes que se realizan por parte de funcionarios y funcionarias del Ministerio, incluyendo autoridades del Ministerio y, por cierto, también en el caso que corresponda a la propia presidenta Bachelet”, añadió.

Por lo mismo, el ministro enfatizó en que “no es un presupuesto especial y, en consecuencia, es, además, muy difícil hacer una estimación de gasto (…) es muy difícil hacer una estimación precisa de los gastos de viaje en los cuales se pueda incurrir por esa candidatura”.

Respecto al monto específico destinado a la candidatura, el canciller afirmó que “la cifra que le puedo dar es la cifra general de pasajes y viáticos que tiene el presupuesto de la Cancillería y que es aproximadamente de 3.300.000 dólares. (…) Pero eso no significa, y quiero destacar ese punto, que eso se vaya a dedicar íntegramente o siquiera principalmente a la candidatura de la Presidenta Bachelet”.