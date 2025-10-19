Argentina y Marruecos definen este domingo al campeón del Mundial Sub 20

Argentina y Marruecos disputarán este domingo una final inédita del Mundial Sub 20, que cierra su edición 2025 que se disputó en Chile.

El duelo será a las 20:00 horas en el Estadio Nacional que estará repleto con 45 mil personas en las tribunas, informó emol.

Los trasandinos, para muchos el favorito al título, buscaran una histórica séptima corona en el torneo juvenil. Su último éxito fue en Canadá 2007.

En tanto, los “Leones” del Atlas lucharán por el mayor título futbolístico de la historia de su país, en su primera definición mundial de cualquier categoría.

Argentina llega con canasta limpia a la final al haber ganado todos sus partidos: Cuba, Australia, Italia, Nigeria, México y Colombia.

En tanto, los marroquíes ganaron a España y Brasil, y cayeron con México en la fase grupal. Luego vencieron a Corea del Sur y Estados Unidos, y en la semifinal se impusieron por penales a Francia.

El partido será transmitido por las señales de Chilevisión y DSports; y las aplicaciones de MiCHV y DGO.

Alineaciones probables

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Juan Manuel Villalba, Tobías Ramírez y Julio Soler; Tomás Pérez, Milton Delgado y Valentino Acuña (Tobías Andrada); Maher Carrizo, Gianluca Prestianni y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Marruecos: Ibrahim Gomis; Ali Maamar, Ismael Baouf, Fouad Zahouani y Smail Bakhty, Naim Byar, Saad el Haddad y Yassine Khalifi; Othmane Maamma, Gessime Yassine y Yassir Zabiri. DT: Mohamed Ouahbi

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia)