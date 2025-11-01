Hallan cuerpo de adolescente desaparecido tras ingresar al río Maipo

La delegada presidencial de Talagante, Stephanie Duarte, confirmó este sábado el hallazgo de Adrián Villarroel, adolescente de 14 años que la tarde del jueves había desaparecido tras ingresar al río Maipo, en la comuna de Isla de Maipo, Región Metropolitana.

“Luego de un trabajo fuerte y una acción por parte de las instituciones que me acompañan, se logró identificar el cuerpo del joven Adrián (…) Los primeros en recibir la noticia fueron sus familiares”, indicó la autoridad desde el lugar del hallazgo.

La identificación del cuerpo se produjo luego de tres días de labores de búsqueda encabezadas por el Grupo Especializado de Rescate Subacuático de Bomberos y el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros. Rastreo que se concentró en el mismo punto donde el adolescente, de nacionalidad boliviana, ingresó al río junto a un grupo de amigos en una zona no habilitada para el baño, desde donde perdió el rastro el pasado jueves en horas de la tarde.

Los restos fueron ubicados a 50 metros del lugar, alrededor de las 11.15 horas, en el sector de La Villita. Hasta ese punto llegó personal de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la 23ª Comisaría de Talagante, quienes realizaron diligencias junto a familiares, confirmando que se trataba del joven.

Desde la Delegación Presidencial Metropolitana y la Delegación Provincial de Talagante se coordinó apoyo psicológico y logístico para la familia del menor, incluyendo la gestión del traslado de su madre al país.

Las causas de la muerte serán determinadas por el Servicio Médico Legal, mientras las autoridades reiteraron el llamado a evitar el ingreso a cauces no habilitados para el baño.