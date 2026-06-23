La bala de plata que sepultó a Hermosilla

El cambio de medidas cautelares de Álvaro Jalaff, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía Oriente y reconocer el pago de 410 millones de pesos a Luis Hermosilla, fue interpretado por quienes conocen la causa como una verdadera declaración de guerra contra el abogado, a quien en los chats telefónicos incautados se refería como un “hermano”.

La decisión, dicen, va a tener una respuesta jurídica inminente por parte de la defensa de Hermosilla. Es más, hay quienes sostienen que el contragolpe ya habría sido anunciado por Juan Pablo Hermosilla, hermano y abogado de Luis Hermosilla.

El nuevo estatus de Álvaro Jalaff –hoy con arraigo nacional y firma mensual– lo alcanzó tras reconocer en su última declaración haber pagado coimas a Luis Hermosilla para destrabar Parque Capital, un proyecto inmobiliario de Grupo Patio en Lampa, que enfrentaba una serie de obstáculos para su aprobación en el ministerio de Vivienda y Urbanismo, que llevaron al abogado a realizar gestiones al más alto nivel con el entonces ministro Felipe Ward y el exministro del Interior Andrés Chadwick.

El quiebre entre Jalaff y Hermosilla se veía venir, dicen fuentes cercanas al caso. Era un secreto a voces que el exdueño de Patio no quería tener un juicio donde también estuviera Hermosilla, buscando evitar a toda costa una foto con su antiguo amigo y consejero.

Otra cosa: Jalaff comenzó a sopesar que si es que se iba a juicio oral arriesgaba más de 10 años de cárcel. De ahí que la decisión tomara un giro drástico y decidiera utilizar su última bala de plata: entregar a Luis Hermosilla a través de un acuerdo de colaboración eficaz con la fiscalía.

El acuerdo de carácter reservado abrió espacio para un juicio abreviado, decisión que ya estaría tomada, tras una serie de acciones previas como el reconocimiento del delito –soborno–, el pago efectivo a las víctimas –ninguna, de hecho, se opuso al cambio de cautelares– y la cancelación de deuda en el Servicio de Impuestos Internos.

Lo más importante, en todo caso, es que al margen de la declaración realizada, Jalaff habría entregado todos los antecedentes probatorios a la fiscalía.

Si bien el Ministerio Público tenía serias sospechas con algunas cuadraturas de cajas de Factop, la declaración de Jalaff confirmó que las dudas de la fiscalía no eran infundadas. Esta situación permitió imputar un nuevo delito a Hermosilla –cohecho–, con penas mucho más altas que el tráfico de influencias. O sea, dejando al penalista en una situación judicial aún más compleja.

Las cometas

Finalmente, la tesis de las “cometas”, como se referían a los dineros entregados en efectivo, fue la que finalmente se impuso. Lo que no se ha podido confirmar hasta ahora, es si estos dineros fueron también a parar a otros funcionarios públicos, como el exministro Felipe Ward, a quien se le abrieron las cuentas sin detectar movimientos sospechosos.

La tensión ahora escalaría al lado de Luis Hermosilla, aseguran cercanos a la causa, poniendo una cuota de misterio en la estrategia que va a tomar la defensa del abogado. “Seguramente va a declarar nuevamente y no se sabe si es que va a terminar abriendo nuevos flancos o va a involucrar a más personas”, asegura una fuente cercana a la fiscalía.

Todavía no existe claridad si es que Antonio Jalaff también va a optar a un juicio abreviado porque, a diferencia de su hermano, todavía no cumpliría todos los requisitos necesarios. Lo que si está más o menos claro –a esta altura– es que los que van a llegar a juicio oral son el propio Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y los hermanos Daniel y Ariel Sauer.