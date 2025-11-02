SML desmiente a Kaiser sobre Plan Nacional de Búsqueda: “No existen peritajes pendientes”

Luego de que el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, afirmara este sábado que el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Detenidas Desaparecidas “es una estafa”, debido a que no se hace cargo “de los miles de protocolos de identificación de detenidos desaparecidos que se encuentran ya ahora en el Servicio Médico Legal”, el SML respondió a través de un comunicado señalando que “no existen en sus dependencias osamentas sin periciar”.

“Todo el material y evidencia recuperada en sitios de hallazgo ha sido analizado o se encuentra actualmente en proceso de análisis, conforme a los requerimientos judiciales vigentes. No existen protocolos ni peritajes pendientes que estén fuera de dichos procesos”, declararon desde el organismo.

Asimismo, reiteraron que el SML “cumple en esta materia un rol de organismo técnico asesor del Poder Judicial, actuando exclusivamente bajo mandato de los ministros y ministras en visita designados por los tribunales

de justicia”.

“El SML reitera que los principales desafíos en esta tarea se relacionan con el estado de conservación de los restos óseos y con las limitaciones derivadas de la falta de información producto de los pactos de silencio que aún persisten“, cierra el comunicado.

Cabe recordar que el diputado y abanderado del PNL acusó al gobierno de mantener “un plan que se financia con miles de millones de pesos en vez de empezar por lo que corresponde, que es identificar a todas las personas que ya están en poder del Estado hace más de 20 años y cuyos restos hasta cierto punto han sido dañados por la falta de responsabilidad”.

“Son unos desalmados. Esa es la cuestión, son unos desalmados. Lo que han hecho en materia de derechos humanos no puede ser descrito de otra manera”, indicó Kaiser.