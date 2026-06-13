Kast sí se reunió con Peter Thiel: Presidencia confirma cita y cierra puerta a la transparencia

Síntesis generada con OpenAI

La Moneda confirmó, a través de un oficio enviado al diputado Gonzalo Winter, que el presidente José Antonio Kast sostuvo una reunión con el magnate tecnológico Peter Thiel en Palacio. Sin embargo, el Gobierno se negó a revelar los temas abordados, argumentando que se trata de comunicaciones protegidas por la Constitución y que el Mandatario no está sujeto a la Ley del Lobby. La respuesta desató nuevas críticas de Winter, quien acusó falta de transparencia y exigió conocer el contenido de una cita con uno de los empresarios más influyentes del mundo en IA, datos y vigilancia.

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