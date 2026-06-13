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Kast sí se reunió con Peter Thiel: Presidencia confirma cita y cierra puerta a la transparencia
El Gobierno admitió que el encuentro con el magnate tecnológico y fundador de Palantir ocurrió en La Moneda, pero invocó la privacidad de las comunicaciones del Presidente para mantener bajo reserva el contenido de la conversación.
Síntesis generada con OpenAI
La Moneda confirmó, a través de un oficio enviado al diputado Gonzalo Winter, que el presidente José Antonio Kast sostuvo una reunión con el magnate tecnológico Peter Thiel en Palacio. Sin embargo, el Gobierno se negó a revelar los temas abordados, argumentando que se trata de comunicaciones protegidas por la Constitución y que el Mandatario no está sujeto a la Ley del Lobby. La respuesta desató nuevas críticas de Winter, quien acusó falta de transparencia y exigió conocer el contenido de una cita con uno de los empresarios más influyentes del mundo en IA, datos y vigilancia.Desarrollado por El Mostrador
- Confirmación de la reunión
El Gobierno confirmó que el Presidente José Antonio Kast sostuvo un encuentro en La Moneda con Peter Thiel, fundador de Palantir.
- Reserva sobre el contenido
La Moneda se negó a informar los temas abordados, invocando la inviolabilidad de las comunicaciones privadas del Presidente.
- Oficio de Gonzalo Winter
La confirmación surgió tras un oficio presentado por el diputado Gonzalo Winter, quien pidió antecedentes sobre la cita.
- Críticas por falta de transparencia
Winter cuestionó que el Ejecutivo reconociera la reunión, pero no explicara sus motivos ni el contenido de la conversación.
- Interés estratégico de Thiel
La nota recuerda que Thiel ha manifestado interés en inversiones ligadas a la minería en Chile y Argentina, lo que aumenta las dudas sobre el alcance del encuentro.
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