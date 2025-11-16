Lautaro Carmona votó en La Florida: “Sí o sí nuestra candidata será primera mayoría”

El líder del Partido Comunista, Lautaro Carmona, votó este domingo en la comuna de La Florida, donde afirmó que la candidata oficialista Jeannette Jara “sí o sí será primera mayoría”.

“Sí o sí nuestra candidata será primera mayoría. Ojalá ganemos en primera vuelta y resolvamos la tarea ciudadana y democrática de una vez. Si no es así, va a lograr, digamos, una distancia considerable respecto del segundo“, afirmó, según radio Biobio.

Sin embargo, el timonel del PC dijo no tener claridad de “quién de la derecha va a pasar como segundo. Ellos tienen un debate entre ellos”.

Además celebró el liderazgo de Jara.

“Creo que esto es una gran noticia para la ciudadanía, para la democracia, para el pueblo de Chile, toda vez que será un hecho histórico: una mujer, de nuevo, por segunda vez en la historia de Chile, será presidenta del país“, aseveró.

A su juicio, además, Jara “va a empatar con las expectativas que tiene la inmensa mayoría de la ciudadanía: vivir tranquilo, vivir en condiciones de convivencia segura, pero también tener seguridad para llegar a fin de mes”, “los dos grandes temas que complican y desafían la calidad de vida de nuestra gente. Eso es lo que yo creo, con convicción absoluta, se va a escribir en el día de hoy”.

“Por eso llamo a que es un día histórico para el pueblo de Chile y para la causa democrática”, agregó el líder del PC.

Asimismo, Carmona precisó que no votó junto a la candidata del Pacto Unidad por Chile pues “ella decidió ir con su familia pasado el mediodía”.