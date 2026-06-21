El búnker de Peter Thiel y la línea directa con José Piñera

No hizo falta ningún espía. El directorio completo de Dialog —la organización privada cofundada en 2006 por Peter Thiel, el padrino intelectual y financiero del trumpismo tecnológico— estaba incrustado en el código fuente de su propio sitio web, sin contraseña, visible para cualquiera que supiera mirar. Lo encontró la hacktivista suiza Maia Arson Crimew. La revista Wired lo verificó y publicó el 16 de junio.

La lista filtrada de 222 inscritos para el retiro anual del grupo —programado para agosto en Dublín, a más de 16.000 dólares por cabeza— incluye al secretario del Tesoro Scott Bessent, al comandante supremo de la OTAN en Europa, al senador Ted Cruz, a Elon Musk, y al cofundador de OpenAI Greg Brockman.

Entre los escasos latinoamericanos convocados aparecen dos pesos pesados del empresariado argentino : Marcos Galperín —fundador y presidente de Mercado Libre— y Wenceslao Casares —fundador de Xapo Bank, pionero de la industria global del bitcoin y exdirector de PayPal y Diem—.

: Marcos Galperín —fundador y presidente de Mercado Libre— y Wenceslao Casares —fundador de Xapo Bank, pionero de la industria global del bitcoin y exdirector de PayPal y Diem—. Ninguno usó su correo institucional para inscribirse: una maniobra legal que los deja fuera del alcance de las leyes de acceso a la información pública.

La agenda del encuentro habla sola: “Navegando la Tercera Guerra Mundial”, “Tecnologías de campo de batalla”, “Construye un culto” y “¿Cómo va tu vida sexual?”. Dialog además opera como un servicio de citas para miembros —con formulario sobre orientación política y estado civil— también expuesto en la filtración.

Y entre los nombres revelados que no figuraban en el directorio público aparece Peter Goettler, presidente del Cato Institute, el think tank libertario de Washington con 172 millones de dólares de fondo patrimonial. Este es un dato con coordenadas chilenas: en el Cato Institute de Goettler lleva tres décadas instalado José Piñera, Distinguished Senior Fellow, copresidente del Proyecto sobre Seguridad Social de esa institución y arquitecto del sistema de AFP chileno bajo Pinochet. Desde esa plataforma, Piñera ha recorrido más de 80 países exportando el “modelo chileno” de pensiones privadas.

Que el magnate tecnológico haya sostenido una reservada reunión cara a cara con José Piñera durante su paso por Santiago—y que además fuera recibido en La Moneda— adquiere ahora una nueva lectura. Fue el exdiputado Johannes Kaiser quien aseguró que el interés de Thiel estaba puesto en la minería chilena. A partir de esa afirmación, distintos análisis recordaron que Piñera no solo es el creador del sistema de AFP, sino también el arquitecto del Código de Minería que abrió el país a la gran inversión privada.

El “jefe institucional” de José Piñera en Washington acaba de quedar expuesto como miembro de un club secreto que discute guerras, cultos y tecnologías de vigilancia junto a funcionarios del gobierno de Trump que regulan —o deberían regular— las industrias representadas en esa misma sala.