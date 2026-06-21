Por estrecho margen Espriella se impone a Cepeda en la presidencia de Colombia

El ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, ganó este domingo en segunda vuelta las elecciones presidenciales en Colombia al obtener 12.921.702 votos (49,65 %), una estrecha ventaja de 248.310 papeletas (0,95 puntos porcentuales) sobre el izquierdista Iván Cepeda, según el 99,65 % del conteo preliminar elaborado por la Registraduría Nacional.

Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, recibe 12.673.392 votos, equivalentes al 48,70 %, indica el conteo preliminar.

La diferencia entre los dos candidatos es mucho más estrecha de lo que vaticinaban las encuestas, por lo que será necesario esperar el escrutinio para confirmar el resultado de manera oficial.

Los colegios electorales de Colombia cerraron este domingo después de ocho horas de votación para elegir en segunda vuelta al próximo presidente. Las urnas se cerraron a las 16:00 hora local (21:00 GMT).

Los comicios transcurrieron con total normalidad, sin incidentes de violencia, y las autoridades han llamado a la ciudadanía a respetar el resultado.

Durante la jornada, De la Espriella emitió su voto en Barranquilla vestido con una camiseta de la selección colombiana y un sombrero Panamá adornado con una cinta tricolor. Tras sufragar, se mostró optimista respecto del resultado y aseguró que su sector lograría “derrotar al régimen”.

El candidato llegó a la segunda vuelta liderando las encuestas y con el respaldo explícito del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien expresó públicamente su apoyo a su candidatura durante la campaña.

En la apertura de las elecciones, el presidente Petro pidió a los ciudadanos “salir a votar como sea, venciendo todo obstáculo, dificultad geográfica o logística”, e insinuó que el resultado que acatará será el del escrutinio que hagan los jueces de la República, y no el conteo preliminar de las elecciones.

“A los jueces obedeceré como dice la ley y la Constitución. Todo lo que sea antes de la decisión de los jueces vale como información, pero lo que vincula es el juez”, expresó el mandatario.

Las encuestas de intención de voto daban en primer lugar a De la Espriella, fundador del movimiento Defensores de la Patria, que fue el más votado en la primera vuelta y tiene el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, por delante de Cepeda, del partido Pacto Histórico, el mismo de Petro.