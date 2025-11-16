Presidente Boric felicita desde La Moneda a Jara y Kast por paso a segunda vuelta

Acompañado por la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, y por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, el Presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió desde La Moneda a los resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias.

El Mandatario extendió sus felicitaciones a la candidata oficialista, Jeannette Jara y al republicano José Antonio Kast por su paso al balotaje.

“Felicito a Jeannette Jara y a José Antonio Kast por su paso a la segunda vuelta. El próximo domingo 14 de diciembre, Chile elegirá una vez más a la próxima presidenta o presidente de nuestro país, quien deberá regir los destinos de nuestra patria por los próximos cuatro años”, dijo.

Asimismo, indicó que “en la conciencia y en el voto libre e informado de cada uno de ustedes se juega esta fundamental decisión. Confío en que el diálogo, el respeto, el cariño por Chile van a primar por sobre cualquier diferencia”.

“Chile desde el retorno a la democracia ha recorrido un largo camino en la construcción de esta patria libre, justa, segura, y no me cabe ninguna duda que lo seguirá siendo. Por eso le deseo éxito a ambos candidatos que pasaron a segunda vuelta, y como jefe de Estado los insto a que tengamos un debate con altura de miras, pensando siempre en lo mejor para Chile”, finalizó.