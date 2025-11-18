Pasa a sala con informe positivo: Comisión revisora aprueba acusación contra exministro Pardow

La acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, superó su primera etapa legislativa luego de que la comisión revisora aprobara el libelo y lo despachara a la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.

La instancia entregó un informe favorable tras reunir tres votos a favor —Jaime Mulet, Sergio Bobadilla y Mauro González—, mientras que Ericka Ñanco votó en contra y Carmen Hertz no participó por estar con licencia médica.

La ofensiva parlamentaria fue presentada en octubre por la oposición, tras el error de cálculo que generó cobros excesivos en las cuentas de la luz. Desde el Congreso, Pardow explicó que “no había una dimensión clara de cuál era la magnitud del error y ese impacto tarifario”, y que debido a ello “hubo que volver a calcular las tarifas y encontrar el mecanismo que permitiera revertir este efecto respecto de los consumidores”. El exministro sostuvo que ese proceso “es lo que tomó el tiempo entre la reunión del 4 de septiembre y la publicación del informe técnico preliminar”.

También respondió a las acusaciones sobre falta de transparencia. “Pareciera haberse instalado la idea de que la primera noticia que existió fue la primera noticia que descubrió un antecedente que no constaba en alguna parte o que descubrió algo que estaba en secreto y no es así”, afirmó. Según aclaró, “el informe técnico preliminar, el que revela el error de la Comisión Nacional de Energía, fue publicado por la Comisión Nacional de Energía y esta primera nota lo que hace es reproducir fragmentos textuales”.