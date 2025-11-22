Desbordes critica a Galilea por pasarlo a Tribunal Supremo de RN: “Es una burrada”

El alcalde de la comuna de Santiago, Mario Desbordes, criticó al presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, por pasarlo al Tribunal Supremo del partido opositor.

Galilea señaló que tomará la medida luego que Desbordes apoyara la candidatura a diputado de Álvaro Carter, quien fue independiente en cupo del Partido Republicano, informó Emol.

“Lo primero, me sorprende, creo que es la primera vez que un presidente del partido pasa a un expresidente, pese a las enormes diferencias que ha habido siempre, y muchas veces con polémica, lo pasa al Tribunal Supremo”, afirmó Desbordes.

“Lo segundo, es que supongo que, dado el nivel ético de Galilea, se autodenunció también él mismo, porque él hizo campaña por un candidato Evópoli en la región del Maule. Lo mismo de Andrea Balladares, que hizo abiertamente campaña con otros candidatos que no eran de Renovación habiendo alguien de RN”.

Para Desbordes, “lo más importante y lo de fondo es que esto demuestra la desconexión total que tiene Galilea con lo que son las urgencias que tenemos en este minuto, o sea, no hay duda de que para Galilea la presidencial no es prioridad. Yo creo que esto es una verdadera tontera, Galilea le pediría que se concentre en la presidencial, que no siga haciendo este tipo de de burradas, y que trabajemos para que el presidente sea con José Antonio Kast, después podemos pelear todo lo que él quiera, pero que, por favor, se se enchufe”.

Sobre esto mismo, dijo que “él es presidente del partido, no puede en este minuto estar enfrascado en este tipo de cosas. Creo que no está a la altura del cargo de presidente del partido, pero ojalá haga esfuerzo estos últimos veinte días por intentar acercarse a lo que se necesita del presidente de un partido político tan grande como Renovación”.

“Venimos saliendo de un resultado desastroso en la última parlamentaria, culpa de Galilea y de Andrea Balladares, pero por ahora no es el momento de pelear entre nosotros y concentrarnos en la presidencial. Eso es lo que no logra entender el senador Galilea, que de verdad está en Narnia”.

Acusación contra Desbordes

En el documento Galilea da cuenta “de un incumplimiento explícito del mandato del Consejo General de Renovación Nacional, consistente en el apoyo público otorgado a un candidato perteneciente a una colectividad y pacto electoral distintos de aquellos que integran la coalición Chile Vamos, contraviniendo las disposiciones estatutarias y los principios de lealtad partidaria que rigen la actuación de nuestros militantes”.

“Son hechos graves en lo político, con daño directo a candidatos de Renovación Nacional y al proyecto colectivo del Partido. Por lo mismo, hago llegar a ustedes la información pertinente, para que tomen todas las medidas necesarias conforme a lo dispuesto en nuestro Cuerpo Estatutario”, se le en el texto.

Acto seguido, Galilea describe los hechos: “Que, a través de diversos registros difundidos públicamente en redes sociales, se ha constatado que don Mario Desbordes Jiménez, militante del partido Renovación Nacional, ha expresado de manera abierta su apoyo y participación en actividades de promoción electoral a favor del candidato don Álvaro Carter, quien pertenece a una colectividad política y pacto electoral distintos a los de nuestro partido y coalición, en desmedro de los candidatos oficialmente inscritos por Renovación Nacional”.