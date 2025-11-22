Jara reconoce error por fichaje de cantante urbano involucrado en causa VIF

La candidata presidencial oficialista Jeannette Jara asumió este sábado el error de haber fichado como colaborador al cantante urbano “Balbi El Chamako”.

A menos de dos horas de ser nombrado como embajador de la campaña, el joven fue desvinculado luego de destaparse unas denuncias en su contra por violencia intrafamiliar, informó emol.

Este caso se suma al del asesor Darío Quiroga, que dejo el comando por dichos que realizó en abril contra el líder del Partido de la Gente, Franco Parisi.

Consultada en Chilevisión, Jara dijo que “yo no pondría en el mismo lugar a Darío Quiroga que el error de esta otra persona, que ese sí que es un error, y lo asumo directamente, porque no soy de las que se esconden y no dan la cara, y por eso también tomé medidas inmediatamente”.

“En el caso de Darío, salió porque efectivamente era necesario una reconfiguración distinta en el comando”, añadió, y comentó: “¿Sabes qué? No había visto estas imágenes porque eran antiguas, y nunca me las habría imaginado, porque en el foro que estuvimos en Canal 13 estuvimos compartiendo con los equipos de Franco y y el mío, porque llegamos primero que los demás, y tuvimos mucho rato esperando, y conversaba muy bien Zandra con Darío”.

También, relevó que “se había producido un momento muy anterior una disculpa, por cierto, antes que tuviera nada que ver con el tema electoral”.

“El punto es que igual yo de fondo no comparto ese tipo de expresiones, aunque haya sido como haya sido, pero la razón para removerlo es que hoy día el comando se tiene que fortalecer de otra manera, y por eso nombré como jefa de campaña a la senadora Paulina Vodanovic. Entonces, no son situaciones similares, pero sí en ambas he tomado decisiones”, arguyó.

Y advirtió que “ahí tiene Kast a su amigo el de las colusiones y a su amigo el de la AFP, y no toma ninguna decisión ¿Para quién quiere gobernar? Yo quiero gobernar para ustedes, para la gente de nuestro país”.

Mario Marcel al comando

Además, este sábado, tras sostener una reunión con economistas en el Hotel Fundador, la abanderada anunció nuevos refuerzos a su equipo económico, entre ellos, el exministro de Hacienda, Mario Marcel, y Carlos Ominami.

“Todo el equipo de economistas que está acá ahora, lo que hace es entregar un respaldo para un soporte técnico a este equipo económico, y para una opinión para el Chile que viene, incluido Mario Marcel”, dijo Jara.

En eso, detalló que “nosotros tenemos equipo económico hace tiempo ya, tenemos un programa económico robusto, pero es importante la eficiencia en esto y el trabajo tiene que ser todo rápido”.

“Sobre Mario Marcel, se integró como uno más, lo hizo telemáticamente por otras razones”, añadió, y comentó que “hay un análisis bien profundo que hace el Consejo Fiscal Autónomo. Nosotros sabemos de la necesidad de modernizar el Estado, sabemos además que hay programas que hay que optimizar, pero quiero decir que esto se hace desde una perspectiva en que nosotros creemos que el Estado es una herramienta valiosa”.

“La derecha chilena lo que quiere es destruir el Estado”, criticó y apuntó que “cuando Kast dice que va a despedir unos cuantos funcionarios políticos y con esto va a ser la reducción prometida, está mintiendo. Por eso estamos preocupados, porque aquí hay un riesgo al gasto social”.