Senador llamó a ministro del Interior para frenar acusación constitucional contra juez

El senador Pedro Araya (PPD) se comunicó con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, para intentar desactivar una acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue.

El hecho ocurrió luego que los diputados Daniel Manouchehri y Daniela Cicardini anunciaran el libelo, informó este viernes el sitio Reportea.

“No es efectivo que haya llamado al Ministro Elizalde para hablarle del Ministro Simpertegui, las conversaciones que he tenido con el Ministro Elizalde dicen relación con problemas de la región de Antofagasta y con algunos temas nacionales que le he planteado”, aseguró posteriormente Araya.

Simpertigue resolvió dos recursos a favor del consorcio Belaz Movitec (CBM) en causas contra Codelco, lo que obligó a la empresa estatal a pagar más de 17 millones de dólares.

La acusación constitucional contra Simpertigue está siendo preparada por un equipo de asesores de los diputados del Partido Socialista, y se espera que sea presentada durante los primeros días de la próxima semana, indicó Reportea.