Más de 28 mil funcionarios: Aumenta cifra de viajes al extranjero con licencias médicas

La Dirección de Presupuestos (Dipres) actualizó este viernes la cifra de funcionarios estatales que, teniendo licencia médica vigente, salieron del país o realizaron actividades incompatibles con su reposo. El número escaló a 28.028 personas, 250 más que el reporte de septiembre, y el costo estimado en remuneraciones pagadas durante esas ausencias supera los 36 mil millones de pesos.

El informe con datos registrados hasta el 15 de octubre, confirma que 23.140 de los involucrados siguen trabajando normalmente en ministerios y servicios públicos. Solo 4.888 ya no están en el Estado, aunque 2.670 de ellos mantienen sumarios administrativos abiertos pese a haber dejado sus cargos.

La mayoría de los casos (25.810) están actualmente en a proceso disciplinario. Dentro de este universo el 35 % viajó al extranjero con licencia activa, el 30 % corresponde a salidas detectadas en servicios regionales, un 23 % registró ingresos a casinos durante el reposo, un 6 % pertenece a Fuerzas Armadas y de Orden, un 5 % involucra licencias emitidas por médicos o clínicas investigadas penalmente y un 1 % está ligado a atenciones de parto con dudas sobre su veracidad.

El promedio de duración de estas licencias cuestionadas alcanza los 21,9 días, período en que los funcionarios percibieron su sueldo completo.

El largo camino de los sumarios

Desde la Dipres recordaron que los procesos administrativos son extensos por ley. La investigación inicial puede demorar hasta 60 días hábiles, seguida de descargos, pruebas e impugnaciones, lo que en la práctica permite que la gran mayoría de los implicados siga en sus puestos y cobrando mientras se resuelve su situación.

El escándalo se originó en mayo pasado, cuando la Contraloría cruzó por primera vez los registros de Migraciones con las licencias médicas del sector público a través del sistema CIC. Lo que comenzó como una fiscalización rutinaria terminó convirtiéndose en una de las mayores irregularidades masivas detectadas en la administración del Estado en los últimos años.