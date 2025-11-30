Partido de la Gente define su posición en segunda vuelta: Kast, Jara o voto nulo

A dos semanas exactas del balotaje del 14 de diciembre, los cerca de 40 mil militantes del Partido de la Gente (PDG) tienen en sus manos una importante definición: este domingo, entre las 10:00 y las 13:00, los militantes del votarán en línea para decidir si la tienda liderada por Franco Parisi entrega su respaldo a José Antonio Kast, a Jeannette Jara o, simplemente, opta por el voto nulo.

El peso de esa decisión no es menor. Parisi sorprendió en primera vuelta con casi el 20 % de los votos, convirtiéndose en la tercera mayoría nacional y dejando a sus electores como uno de los bloques más codiciados del tablero. Desde entonces, tanto el comando republicano como el oficialista han desplegado gestiones discretas para intentar captar aunque sea una fracción de ese apoyo.

Sin embargo, todo indica que la opción más fuerte dentro del PDG es la abstención. La semana pasada, el propio Franco Parisi declaró que esperaba que “más del 75 % vote nulo o blanco”. Si esa predicción se cumple, el partido mantendría su tradicional distancia de los bloques tradicionales y evitaría inclinar la balanza hacia ninguno de los dos polos.

El resultado se conocerá durante esta misma tarde y, aunque no es vinculante para cada votante individual del PDG, sí marcará la postura oficial del partido de cara a la recta final de la campaña.