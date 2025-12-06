El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, ha logrado un acuerdo con los partidos oficialistas Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI) para aprobar una reforma al sistema de partidos políticos antes de febrero. Este pacto se produce en un contexto en el que 14 de los 22 partidos con representación en el Congreso están en riesgo de desaparecer, y busca fortalecer la estructura política del país.

Las conversaciones secretas incluyen tres cambios legales que dificultan la fragmentación y la existencia de partidos pequeños, los cuales se harían mediante una ley simple y una reforma constitucional.

Según explican parlamentarios, uno de los aspectos que se acordó cambiar es el aumento del número de afiliados necesarios para constituir un partido político, que se duplicará respecto al actual. La modificación aumenta el umbral mínimo de afiliados del 0,25% al 0,5% del padrón electoral.

También se regularán los comités parlamentarios, estableciendo la obligación de que los parlamentarios integren y permanezcan en el comité del partido por el que fueron electos, siendo la renuncia a este una causal de cesación en el cargo.

La reforma también modificaría el financiamiento de los partidos políticos, prohibiendo el financiamiento público a aquellos que no hayan participado en elecciones parlamentarias.

“Estamos hablando hoy día de una reforma a la Constitución a propósito, por ejemplo, de las reglas claras cuando un diputado, senador o senadora, renuncia a su partido, por el cual fue electo y pierde el escaño. Y también respecto a la modificación a la ley de partidos políticos, que vendría siendo la segunda norma o segundo proyecto”, dijo la presidenta de la Comisión de Constitución del Senado, Paulina Núñez (RN) en entrevista con Emol.

“Me atrevería a decir que tenemos un acuerdo bastante avanzado para que finalicemos este gobierno y este período legislativo con estas dos reformas al sistema político electoral, que a mi juicio, sobre todo con lo que hemos estado viendo son vitales para evitar la extrema fragmentación política que sobre todo se ve en la Cámara de Diputadas y Diputados”, agregó.

Según planteó la legisladora, la segunda reforma, presentada por un grupo transversal de senadores y respaldada por el Ejecutivo, tiene como objetivo modificar la ley de partidos políticos para mejorar su funcionamiento y representación.

Los legisladores oficialistas de la Cámara sostienen también que esta semana Elizalde logró un acuerdo avanzado para finalizar este período legislativo con estas reformas, las cuales consideran vitales para evitar la extrema fragmentación política. Además agregan que, de aprobarse, que es muy probable ocurra en enero, el Gobierno podrá tener otra reforma importante que mostrar en su “legado”, junto con la reforma de pensiones.

Los parlamentarios reconocen que la dificultad para llegar a consensos ha llevado a una situación en la que algunos representantes, con escasa votación, logran salir electos, lo que complica la gobernabilidad y la representación efectiva de los ciudadanos.

Incluso desde el Partido Republicano su directiva a mostrado interés por aprobar la reforma del sistema político antes de que asuma el próximo presidente de la República. Incluso algunos dirigentes sostienen que han abordado el tema con representantes del PS “para evitar la atomización y que haya tantos partidos tan chicos o que se disuelvan”.