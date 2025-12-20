Alexis Sánchez retorna al Bernabéu: dónde ver el duelo entre el Real Madrid y el Sevilla

Este sábado 20 de diciembre el fútbol español tendrá una nueva jornada en el estadio Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid se medirá frente al Sevilla por la fecha 17 de la Liga. Encuentro al que están convocados Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.

El delantero llegará a la capital española en medio de críticas por su rendimiento en los últimos partidos, mientras que el lateral retorna recientemente a la citación tras superar una lesión.

El Sevilla, bajo la dirección de Matías Almeyda, afrontará el compromiso en un contexto exigente, condicionado por varias bajas debido a problemas físicos y por la ausencia de futbolistas convocados a la Copa Africana de Naciones. En este escenario, el regreso de Gabriel Suazo se perfila como una de las principales novedades del plantel.

Respecto de Alexis Sánchez, se prevé que pueda sumar minutos frente al Real Madrid, en un encuentro que podría significar su partido número 100 en el campeonato español, considerando sus distintas etapas en la Liga.

El enfrentamiento entre Real Madrid y Sevilla se disputará este sábado 20 de diciembre, a partir de las 17:00 horas de Chile, en el estadio Santiago Bernabéu.

Partido que será transmitido por televisión a través de DSports, y también estará disponible vía streaming en la plataforma DGO.