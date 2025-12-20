Continua audiencia de formalización de gendarmes y civiles detenidos tras Operación Apocalipsis

Este sábado se desarrolla la segunda jornada de formalización de los 70 imputados —47 funcionarios de Gendarmería y 23 civiles— detenidos en el marco de la denominada “Operación Apocalipsis”, un procedimiento que permitió destapar una compleja red de corrupción al interior de la institución penitenciaria.

De acuerdo con la investigación, los sospechosos son acusados de vulnerar los protocolos de seguridad en distintos recintos penitenciarios, entre ellos Santiago 1 y San Joaquín, con el objetivo de facilitar el ingreso de elementos prohibidos y autorizar visitas irregulares en beneficio de personas privadas de libertad.

Según informó el fiscal regional metropolitano Occidente, Marcos Pastén, esta red de corrupción logró movilizar más de 6.000 millones de pesos durante un período de tres años. El persecutor entregó detalles del modus operandi utilizado por los involucrados para ocultar el origen ilícito de los fondos.

“En efecto, el imputado Valenzuela Quezada recibió 146 transferencias bancarias de parte de Rebolledo Bazur, por un monto total de 12.422.200 pesos, correspondiente al 52% del total de transferencias recibidas, con el fin de aparentar la legalidad de estos ingresos y separarlos de la fuente ilícita, dificultando la trazabilidad de los flujos financieros, siendo Rebolledo Bazur prestacuenta de Valenzuela Quezada”, señaló el fiscal durante la audiencia.

El Ministerio Público imputa a los funcionarios de Gendarmería los delitos de asociación criminal, cohecho y lavado de activos. En el caso de los 23 civiles formalizados, el delito de cohecho fue sustituido por el de soborno.

La audiencia de formalización se extenderá por varios días, debido a la gran cantidad de imputados involucrados, quienes permanecen detenidos desde el pasado martes 16 de diciembre.

En ese contexto el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, anunció que el Gobierno ingresará a principios de enero la reforma constitucional que permitirá que Gendarmería pase a depender directamente del Ministerio de Seguridad Pública.