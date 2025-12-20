Senapred declaró alerta roja para La Serena debido a incendio forestal

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja y ordenó evacuar el sector “Población 18 de septiembre” de la comuna de La Serena -región de Coquimbo- debido a un incendio forestal en la zona.

El organismo comunicó a través de sus redes sociales que activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para informar a la población sobre esta medida. “Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades”, recomendó Senapred.

Asimismo, comunicaron “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred). De esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”.

Según consigna Radio Bío Bío, al menos 9 compañías de Bomberos trabajan en el parque Coll, ubicado cerca del centro de La Serena, donde el fuego habría amenazado algunas de las viviendas ubicadas a los pies de este parque.

La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambena, confirmó que el incendio que afecta al parque Coll se originó a raíz de una fogata utilizada para cocinar por una persona que se encontraba viviendo en el sector, lo que sumado a las condiciones del entorno, provocó la rápida propagación del siniestro.